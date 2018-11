Merken Gemerkt

30.11.2018

Audi, Airbus und Italdesign testen Flugtaxi- Flugtaxi-Prototyp Forschung & Entwicklung

Audi, Airbus und Italdesign zeigen auf der Drone Week in Amsterdam einen fliegenden und fahrenden Prototypen des „Pop.Up Next“. Das Flugtaxi-Konzept kombiniert ein selbstfahrendes Elektroauto mit einer Passagierdrohne. Beim öffentlichen Testflug hat das Flugmodul eine Passagierkapsel auf der Fahrzeugplattform abgesetzt. Diese fuhr anschließend autonom vom Testgelände.

© Audi

Vorgestellt wurde noch ein 1:4-Modell. Im Verlauf des nächsten Jahrzehnts sollen Audi-Kunden dann einen Flugtaxi-Service in Großstädten nutzen können - und zwar multimodal - in der Luft und auf der Straße. Im nächsten Schritt soll ein Prototyp in Original-Größe fliegen und fahren.

Audi unterstützt außerdem das Ingolstädter Flugtaxi-Projekt „Urban Air Mobility“.Die Initiative bereitet den Flugtaxi-Testbetrieb am Standort von Audi vor und ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts der EU im Rahmen des Marktplatzes für „European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities“. Dieses Projekt soll die Bevölkerung von den Vorteilen der Technologie überzeugen und sucht Antworten auf Fragen rund um Batterietechnik, Regulierung, Zertifizierung oder Infrastruktur.

