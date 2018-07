Merken Gemerkt

Merken

31.07.2018

ASTech eröffnet neuen Hauptsitz in Gaimersheim Firmensitz

Automotive Safety Technologies (ASTech) hat ein neues Firmengebäude in Gaimersheim eröffnet. Es bietet Platz für 230 Mitarbeiter und liegt in der Nähe zum Kunden Audi sowie zu strategischen Entwicklungs-Partnern. Ziel des Baus war es, alle ASTech-Mitarbeiter des Standorts Gaimersheim/Ingolstadt wieder an einem Ort zu vereinen.

Im Rahmen der Einweihungsfeierlichkeiten fand auch der ASTech-Day 2018 statt. Dieser u.a. Showcase mit unterschiedlichen Live-Demos durch die Kollegen der verschiedenen ASTech-Abteilungen. So wurden etwa Themen wie virtuelle Erprobung, Machine Learning, Softwareentwicklung am Beispiel des Funktionspakets pre sense sowie Menschmodelle vorgestellt. Gleichzeitig war die Veranstaltung eine Plattform, auf der sich die Gäste miteinander vernetzen und austauschen konnten.

ASTech ist ein im Jahr 2009 gegründetes Joint Venture der Audi Electronics Venture GmbH (AEV) und der Andata Entwicklungstechnologie GmbH (ANDATA). Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für die integrale Fahrzeugsicherheit basierend auf dem Technologieansatz von Andata und dem Know-how der Audi Fahrzeugsicherheit.

Das neue ASTech-Headquarter in Gaimersheim © ASTech

zu ASTech