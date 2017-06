Merken Gemerkt

23.06.2017

Assystem ist Premium-Partner bei AUTOSAR

Der Entwicklungsdienstleister Assystem Germany GmbH ist ab sofort AUTOSAR-Premium-Partner.

Das Unternehmen gehört damit weltweit zu den 44 Unternehmen, die am engsten mit der Kerngruppe der Gründungsunternehmen zusammenarbeiten, um Software für Automobilelektronik zu standardisieren. Assystem Germany übernimmt damit künftig leitende Funktionen in den AUTOSAR-Projektgruppen für einzelne Arbeitspakete.

Christian Otto, Head of ECU Software Solutions bei Assystem. © Assystem

Die Assystem Germany ist Anfang des Jahres aus der Fusion der beiden Gründungsfirmen Assystem und Berner & Mattner entstanden. „Aus unserer Historie und als langjähriger Development-Partner verfügt Assystem Germany über hohe Kompetenz und viele Jahre Erfahrung in AUTOSAR-Entwicklungen“, so Christian Otto, Head of ECU Software Solutions. „Wir freuen uns, dass wir die Anforderungen für die Aufnahme in den engsten Kreis der AUTOSAR-Premium-Partner erfüllen und zukünftige Standards aktiv mitgestalten können.“

Aktuell arbeitet ein Assystem-Team im Gremium zum neuen Standard AUTOSAR Adaptive Platform mit. Der neue Standard wird in künftigen Entwicklungen von Infotainment-Systemen, Advanced Driver Assistance Systems und Automated-Driving-Plattformen eine wichtige Rolle spielen. Gelegenheit, um sich über aktuelle AUTOSAR-Lösungen zu informieren, bietet Assystem Germany auch auf dem Internationalen Fachkongress Fortschritte in der Automobil-Elektronik am 27.–28. Juni 2017 in Ludwigsburg.

www.assystem-germany.com