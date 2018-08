Merken Gemerkt

15.08.2018

ASAP nimmt zwei Prüfstände für E-Maschinen in Betrieb eMobility

ASAP bietet in seinem Test- und Erprobungszentrum mit akkreditiertem Prüflabor umfassende Erprobungen diverser Steuergeräte, Elektronikkomponenten und E-Maschinen. Das Unternehmen hat jetzt zwei neue Prüfstände für High Performance E-Maschinen in Betrieb genommen.

Zur Ausstattung des rund 3.000 m2 großen Zentrums gehören jetzt zwei weitere Prüfstände für High Performance E-Maschinen. Das Startsignal dafür gab ASAP erst vor wenigen Monaten – aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Kratzer Automation konnten die Prüfstände binnen kürzester Zeit umgesetzt werden. „Die zwei zusätzlichen Anlagen werden schon in Kürze auf Hochtouren laufen – der Bedarf ist groß, die Prüfstände sind seit Bekanntgabe für das laufende Jahr so gut wie ausgebucht“, so Dominik Sedlmair, Leiter des ASAP Test- und Erprobungszentrums. „In Summe verfügt ASAP jetzt über drei der leistungsstärksten Prüfstände mit einem Drehzahlbereich von über 20.000 U/min – derzeit gibt es keine vergleichbare Anlage bei einem unabhängigen Prüfdienstleister.“

Offizielle Einweihungsfeier mit Podiumsdiskussion zur E-Mobilität

Michael Neisen, CEO der ASAP Gruppe, und Uwe Krummenöhler, COO und Leiter des Geschäftsfelds Test Systems des Technologiepartners Kratzer Automation, weihten die neuen Hochleistungs-Prüfstände für E-Maschinen gemeinsam ein. „Mit der Investition in zwei weitere Prüfstände für hoch performante E-Maschinen untermauern wir unseren Fokus auf Elektromobilität“, so Neisen. „Das große Interesse, das der Veranstaltung und den Hochleistungs-Prüfständen entgegengebracht wurde, bestätigt uns in dieser Ausrichtung und zeigt einmal mehr die hohen Bedarfe an Entwicklungs- und Erprobungsleistungen im Bereich E-Mobilität auf.“ In der vorangehenden Podiumsdiskussion diskutierten die Key Speaker – Dr. Stefan Niemand (AUDI E-Mobilität), Axel Albrecht (AUDI Vertrieb), Siegfried Pint (AUDI Entwicklung), Rainer Wetekam (VDI) und Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger (TH Ingolstadt) – über die Herausforderungen der E-Mobilität.

