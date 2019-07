Merken Gemerkt

26.07.2019

ASAP Gruppe erweitert Standort in Ingolstadt

Die ASAP Gruppe hat weitere Räumlichkeiten an ihrem Standort Ingolstadt bezogen und verfügt damit über zusätzliche 5.000 Quadratmeter an Büro- und Hallenflächen. Einen Großteil davon belegt das Fahrzeugzentrum der Unternehmensgruppe, auch die Bereiche Prüfsysteme, Test und Validierung sowie Softwareentwicklung vergrößern sich durch den Umzug.

Mit den neuen Räumlichkeiten hat ASAP unter anderem die Fläche seines Fahrzeugzentrums mehr als verdoppelt. Dort liegt der Schwerpunkt auf dem Auf- und Umbau von Vorserienfahrzeugen, Technikträgern und Prototypen. © ASAP Gruppe

Einen Großteil der neuen Bereiche bezieht das Fahrzeugzentrum der Unternehmensgruppe, um dem Bedarf an Auf- und Umbauten von Innovationsfahrzeugen für E-Mobilität und Autonomes Fahren zu begegnen. Auch die Bereiche Prüfsysteme, Test und Validierung sowie Softwareentwicklung vergrößern sich. Gleichzeitig wird dadurch mehr Raum für die erneute Erweiterung der Erprobungsleistungen rund um E-Mobilität im 2016 eingeweihten Prüfzentrum geschaffen.

ASAP verzeichnet aktuell einen besonders hohen Bedarf an Innovationsfahrzeugen, was insbesondere mit der Partnerschaft mit ZF Friedrichshafen zusammenhängt. Deren Fokus liegt auf dem gemeinsamen Vorantreiben der E-Mobilität und des Autonomen Fahrens. Die Schwerpunkte der Fahrzeugumbauten liegen in den Bereichen der Fahrerassistenzsysteme, des Autonomen Fahrens sowie der E-Mobilität. So werden beispielsweise Innovationsfahrzeuge und Technikträger mit den benötigten Kameras, Radar- und Lidarsystemen sowie Steuergeräten zu Erprobungs- und Funktionszwecken aufgebaut und in Betrieb genommen.

