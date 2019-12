Merken Gemerkt

13.12.2019

ASAP Gruppe erweitert Erprobungskapazitäten Prüftechnik

Die ASAP Gruppe und ZF Friedrichshafen bauen ihre Zusammenarbeit in der Entwicklung und Absicherung von E-Antrieben sowie Leistungselektroniken aus. Im Zuge dessen erweitert ASAP sein Test- und Erprobungszentrum an den Standorten Ingolstadt und Sachsenheim in den kommenden Monaten erneut um mehrere Prüfstände für hoch performante E-Antriebe und E-Antriebsachsen.

© ASAP Gruppe

Bis Ende 2020 wird die ASAP Gruppe in ihrem Test- und Erprobungszentrum in Ingolstadt und Sachsenheim mehrere neue Prüfstände für hoch performante E-Antriebe und E-Antriebsachsen aufbauen. Damit setzt die Unternehmensgruppe den Ausbau ihrer Prüfkapazitäten rund um E-Mobilität auch im kommenden Jahr fort: bereits 2018 weihte die Unternehmensgruppe neue Hochleistungs-Prüfstände an ihrem Hauptsitz Ingolstadt ein, 2019 folgte die Eröffnung eines weiteren Prüfzentrums für E-Mobilität in Baden-Württemberg.

Die Inbetriebnahme der neuen Prüfstände für High Performance E-Maschinen beginnt im 1. Quartal 2020. An den Hochleistungs-Prüfständen werden zum Beispiel Performancetests, Wirkungsgrad- und Schlupfkennfelder, Derating-Versuche, Verlustleistungsermittlungen, Energiebilanzierung oder Funktionsprüfungen an E-Maschinen durchgeführt. ASAP ermöglicht seinen Kunden zudem schlüsselfertige Lösungen, die über die reinen Eigenschaftsvermessungen von E-Maschinen hinausgehen. Prüfmöglichkeiten werden dabei z. B. um die Fehlersimulation und Signalanalyse auf der Bus- wie auch auf der Versorgungsebene ergänzt.

