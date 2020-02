Merken Gemerkt

31.01.2020

ASAP Gruppe baut Prüftechnik für E-Antriebe aus eMobility

Nach Erweiterung des nach ISO/ICE 17025 akkreditierten Prüflabors in Ingolstadt im Jahr 2018 und dem Aufbau des Prüfzentrums in Sachsenheim im vergangenen Jahr, baut die ASAP Gruppe die Kapazitäten und Durchgängigkeit in der Erprobung von E-Antrieben weiter aus. Zur Ausstattung des Test- und Erprobungszentrums am Standort Ingolstadt zählen bald auch sechs Prüfstände für Leistungselektroniken.

© ASAP Gruppe

Innerhalb der nächsten drei Monate baut das Unternehmen zudem vier weitere Prüfstände für elektrische Antriebe auf. Das Test- und Erprobungszentrum am Standort Ingolstadt wird um zehn weitere Prüfstände für Dauerlauferprobungen von Leistungselektroniken und elektrischen Antrieben ausgebaut. Zwei Prüfstände für Dauerlauferprobungen von Leistungselektroniken werden bis Ende des ersten Quartals aufgebaut, vier weitere folgen bis Ende Juli 2020.

Schon ab Mitte März werden vier weitere Prüfstände zur Verfügung stehen, an denen zeitgleich 24 elektrische Antriebe erprobt werden können. ASAP-Experten entwickeln die Prüfsysteme und übernehmen alle zugehörigen Aufgaben: die Mechanik- und Elektrik-Planung, das Erstellen eines Sicherheitskonzeptes, die Vernetzung und Restbussimulation sowie die Entwicklung benötigter Testautomatisierungen.

