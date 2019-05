Merken Gemerkt

09.05.2019

ASAP errichtet neues Prüfzentrum für Elektromobilität eMobility

In Sachsenheim bei Stuttgart baut die ASAP Gruppe ein neues Prüfzentrum für Elektromobilität auf. Mit der Einrichtung des rund 2.000 Quadratmeter großen Prüfzentrums legt ASAP einen verstärkten Fokus auf Mobilitätslösungen der Zukunft.

Batteriesimulator mit einer stabilen und realitätsgetreuen HV-Bordnetz-Speisung von bis zu 1.200 V © ASAP Gruppe

Nach der Erweiterung des Test- und Erprobungszentrums in Ingolstadt 2018 investiert ASAP nun in Sachsenheim in mehrere neue Prüfstände für E-Antriebe und E-Antriebsachsen. Das neue Prüfzentrum bietet auch Fläche für weitere geplante Prüfanlagen – beispielsweise zur Funktionsabsicherung von Komponenten und Systemen, zur Überprüfung von Betriebsfestigkeiten oder für Umwelterprobungen.

Die offizielle Einweihung des Prüfzentrums für E-Mobilität plant ASAP für den Sommer 2019. ASAP-Experten anderer Standorte begleiten den Aufbau der neuen Prüffelder. Eine besonders enge Zusammenarbeit ist künftig mit den ASAP-Entwicklungsstandorten in Weissach und Stuttgart vorgesehen, welche die neu geschaffenen Infrastrukturen intensiv nutzen werden.

Erprobungsleistungen und Prüfanlagen

Die Inbetriebnahme der neuen Prüfstände für High Performance E-Maschinen beginnt in Sachsenheim im zweiten Quartal 2019. „Durch die eingespielte Zusammenarbeit mit unserem Technologiepartner Kratzer Automation ist es uns möglich, die ersten Prüfstände innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums aufzubauen“, erklärt Dominik Sedlmair, Leiter des Test- und Erprobungszentrums bei ASAP.

Während am Markt übliche Prüfstände laut ASAP Leistungen bis zu 250 kW abdecken, haben die Prüfstände für hoch performante E-Maschinen bei ASAP eine Dauerleistung von 400 kW, Spitzenleistungen von bis zu 700 kW mechanisch und über 800 kW elektrisch sowie einen erhöhten Drehzahlbereich von über 20.000 U/min. Ein Batteriesimulator mit einer stabilen und realitätsgetreuen HV-Bordnetz-Speisung von bis zu 1.200 V ermöglicht auch die Prüfung von Systemen höherer Spannungslagen.

