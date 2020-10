Merken Gemerkt

19.10.2020

ASAP: 16 neue Prüfstände für E-Mobilität Testlösung

Die ASAP Gruppe entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden intensiv an Mobilitätslösungen der Zukunft, mit besonderem Fokus auf die E-Mobilität. Für eine erhöhte Durchgängigkeit in den Leistungen und aufgrund steigenden Bedarfs seitens OEMs und Systemlieferanten investiert ASAP jetzt in 16 neue Prüfsysteme für die Erprobung von Invertern.

Nach Erweiterung des nach ISO/ICE 17025 akkreditierten Prüflabors in Ingolstadt im Jahr 2018 und dem Aufbau des E-Mobilitäts-Prüfzentrums in Sachsenheim (Baden-Württemberg) im vergangenen Jahr, hat die Unternehmensgruppe ihre Kapazitäten und Durchgängigkeit in der Erprobung von E-Antrieben kürzlich erneut aufgestockt: Zehn weitere Prüfstände für Dauerlauferprobungen von Leistungselektroniken und elektrischen Antrieben wurden dieses Jahr bereits in Betrieb genommen. Bis Februar 2021 werden in Sachsenheim zudem zwei neue E-Achs-Prüfstände aufgebaut.

ASAP investiert in sechs stationäre Anlagen zur Lebensdauer-Simulation sowie in zehn Prüfanlagen für den mobilen Einsatz in der Umwelt-Erprobung von Invertern. © ASAP Gruppe

Alles aus einer Hand: Absicherung von Leistungselektroniken

Mit einer Summe im hohen siebenstelligen Bereich investiert die Unternehmensgruppe jetzt in sechs stationäre Anlagen zur Lebensdauer-Simulation sowie in zehn Prüfanlagen für den mobilen Einsatz in der Umwelt-Erprobung von Invertern. Die neuen Prüfsysteme werden bereits bis Ende des Jahres fertiggestellt. Die Nutzung von Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe macht die schnelle Adaption an die aktuellen Marktbedürfnisse sowie die Skalierbarkeit in der Anzahl der Prüfsysteme möglich: Der Bereich ASAP Prüfsysteme übernimmt in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Test- und Erprobungszentrum die Konzeption, Planung sowie die Fertigung der Prüfanlagen. Mit diesen Prüfsystemen zur Inverter-Absicherung geht ASAP in den Markt. Die Kunden profitieren damit von den bereits intern erprobten Konzepten.

Gesamtpaket Robustness Validation

Generell umfasst das ASAP Leistungsspektrum im Bereich E-Mobilität den gesamten Entwicklungsprozess – angefangen bei Systemdesign und -simulation sowie der anschließenden System- und Komponentenentwicklung. Darüber hinaus übernehmen ASAP-Experten auch die folgenden Entwicklungsschritte von der Verifikation und Validierung, über die Fahrzeugintegration bis hin zu Fahrversuchen und Applikation. Begleitend zum Entwicklungsprozess bietet ASAP zudem durchgängig Consulting- sowie Projekt- und Prozessmanagement-Leistungen an und garantiert so, dass alle Entwicklungsschritte nahtlos ineinandergreifen. Auch auf dem Gebiet Robustness Validation von Invertern beschränkt sich deshalb die Erprobung nicht auf die Bestückung der Prüfstände mit Prüflingen und deren Betreuung. Vielmehr bietet ASAP seinen Kunden ein Gesamtpaket, welches neben der Erprobung selbst das Projektmanagement, Software- und Messtechnik-Support, Datenanalyse und Diagnose sowie mechanische Adaptions- und Anpassungskonstruktionen umfasst.

