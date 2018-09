Merken Gemerkt

Merken

21.09.2018

ASAM übernimmt Standards für hochautomatisiertes Fahren Standardisierung

Die Standardisierungs-Organisation ASAM e.V. übernimmt eine Reihe von Standards zur Absicherung hochautomatisierten Fahrens in ihr Portfolio. Mit OpenDRIVE wurde der erste Standard im Bereich „Simulation“ in den ASAM überführt, der dort unter dem Namen ASAM OpenDRIVE weitergeführt wird. Die Standards OpenCRG und OpenSCENARIO werden innerhalb der nächsten Monate folgen.

Die Weiterentwicklung und Pflege dieser Standards wird damit in die Hände einer professionellen Standardisierungs-Organisation gelegt. Mit der Übernahme von OpenDRIVE und weiterer Standards erweitert ASAM seine Betätigung auf den Bereich hoch-automatisiertes Fahren.

OpenDRIVE ist der erste Standard, der am 06.09.2018 zu ASAM e.V. transferiert wurde. Der Standard definiert ein Datenmodell zur hoch genauen, logischen Beschreibung von Straßennetzen. Er wird in der Fahrzeug- und Verkehrssimulation eingesetzt und dient der funktionalen Absicherung von Fahrsituationen und Fahrmanövern. OpenDRIVE wird in Zukunft unter dem Namen ASAM OpenDRIVE weiterentwickelt.

In einem nächsten Schritt sollen die Standards OpenCRG zur Beschreibung von Fahrbahnoberflächen und OpenSCENARIO zur Beschreibung von Fahrmanövern und dynamischen Umgebungssituationen, folgen. Ihr Transfer steht kurz vor dem Abschluss. Weitere Arbeitsgruppen aus dem Umfeld hoch-automatisiertes Fahren haben bereits Interesse gezeigt, ihre erarbeiteten Spezifikationen ebenfalls im Rahmen des ASAM e.V. weiterzuentwickeln.

Das Core Team um OpenDRIVE hat sich für eine Überführung zu ASAM entschieden, um eine langfristige und interessenunabhängige Weiterentwicklung und Pflege des Standards in einer professionellen Umgebung zu gewährleisten. Geschlossen wurde der Vertrag zwischen dem ASAM e.V. und der VIRES Simulationstechnologie, die damit ihre Rechte an dem Standard an ASAM abtritt. Das bisherige Core Team um die Initiatoren VIRES Simulationstechnologie und Daimler umfasst ca. zehn Firmen, die sich seit 2006 an der Entwicklung des Standards beteiligt haben. Deutlich mehr Firmen setzen den Standard in ihren Werkzeugen ein.

Die erste Release von ASAM OpenDRIVE wird Ende 2018 erwartet. Der Standard wird kostenfrei auf der ASAM Webseite (www.asam.net) zur Verfügung gestellt werden. Erste Aktivitäten an ASAM OpenDRIVE stehen allen Interessierten offen. Für die Mitarbeit in Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung des Standards ist eine Mitgliedschaft im ASAM e.V. erforderlich. Im Bild links Dr. Klaus Estenfeld, Geschäftsführer des ASAM e.V. mit Marius Dupuis, Geschäftsführer der VIRES Simulationstechnologie GmbH © ASAM e.V.

zur ASAM e.V.