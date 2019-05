Merken Gemerkt

17.05.2019

Asahi Kasei verlegt Europazentrale Umzug

Asahi Kasei verlegt seine in Düsseldorf ansässige Europazentrale Asahi Kasei Europe (AKEU) in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 in Düsseldorfer Hafen. Dort sollen Vertriebs-, Marketing- und F&E-Aktivitäten für die europäische Automobilindustrie zusammengelegt werden.

© Asahi Kasei

Nach der Gründung der Europazentrale Asahi Kasei Europe im April 2016 am Seestern in Düsseldorf, hat Asahi Kasei seine Aktivitäten in der europäischen Automobilindustrie ausgeweitet. Im Oktober 2017 folgte die Eröffnung des Asahi Kasei Europe R&D Centers im CHEMPARK Dormagen.

Um die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen, hat das Unternehmen nun den Umzug der Europazentrale innerhalb Düsseldorfs beschlossen. Gleichzeitig ziehen Asahi Kasei Microdevices Europe – mit derzeitigem Sitz am Seestern – und das Asahi Kasei Europe R&D Center ebenfalls vom CHEMPARK Dormagen in das neue Büro am Hafen um. Derzeit nutzt das R&D Center die Büroflächen von Asahi Kasei Spandex Europe (AKSE), einem Hersteller von elastischen Fasern. AKSE ist von der Verlegung nicht betroffen und wird am bisherigen Standort im CHEMPARK Dormagen bleiben.

