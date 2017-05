Merken Gemerkt

17.05.2017

ARRK Engineering kooperiert mit TÜV SÜD

Die TÜV SÜD Product Service GmbH und die seit September 2016 unter dem neuen Markennamen ARRK Engineering auftretende P+Z Engineering GmbH arbeiten ab Mai 2017 eng im Bereich der Entwicklungdienstleistung zusammen.

TÜV SÜD Product Service und ARRK Engineering, vertreten durch die Geschäftsführer Robert Kees (rechts im Bild) und Dr. Stefan Dömök (links im Bild), arbeiten künftig eng auf dem Gebiet Engineering- und Prüfdienstleistungen zusammen. © ARRK Engineering



Die beiden Firmen mit Hauptsitz in München begleiten als Partner schwerpunktmäßig Kunden aus dem Bereich Automotive, aber auch aus anderen Industriezweigen. Mit der vertieften Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen gegenüber den Kunden ihre spezifischen Kompetenzen und Kapazitäten technologisch sowie wirtschaftlich. Durch den gemeinsamen Einsatz können zukünftig komplexe Entwicklungsumfänge mit höchster Qualität und Effizienz in der Produktentwicklung für OEMs, Automobilzulieferer und andere Industriebetriebe bedient werden.

Um sich diesbezüglich zielgerichtet auf dem Markt zu positionieren und einen Mehrwert für beide Seiten durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu generieren, übernimmt TÜV SÜD Product Service künftig in der späten Phase der Produktentwicklung einen Teilbereich der Validierungsumfänge. Diese Prüfleistungen können sich von der Umweltsimulation und Crashabsicherung bis hin zur EMV-Absicherung (= Elektromagnetische Verträglichkeit) von Komponenten und Teil-/Gesamtsystemen erstrecken. ARRK Engineering wiederum ist für den Prüfanbieter künftig der vorrangige Partner in allen Engineering-Fragen von der frühen Entwicklungsphase bis zur Serienentwicklung. Der Entwicklungsdienstleister bringt dabei seine CAD- & CAE-Kompetenz ebenso mit ein wie die Möglichkeit Leistungen mit eigenen technischen Ressourcen umzusetzen, z.B. Akustik- und Schwingungsprüfungen. Durch den Kooperationsvertrag werden beide Parteien in die Lage versetzt, langfristig Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich der Entwicklungsdienstleistung gegenüber den Kunden auszubauen. Dadurch soll ein entscheidener Mehrwert für den Kunden generiert werden, der zukünftig ganzheitliche Lösungen aus einer Hand erwarten kann.