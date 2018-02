Merken Gemerkt

Merken

22.02.2018

ARRK Engineering erweitert Kapazitäten für autonomes Fahren und Anzeigesysteme Standort-Erweiterung

Der Entwicklungsdienstleister ARRK Engineering expandiert an zwei Standorten in München. Dort werden zukünftig vor allem Projekte in den Bereichen Anzeigesysteme und autonomes Fahren vorangetrieben.

Anfang Februar 2018 hat ARRK Engineering eine neue Niederlassung auf dem „Business Campus München: Unterschleißheim“ bei München eröffnet. Auf knapp 300 Quadratmetern wird das Unternehmen zukünftig die Entwicklung und Absicherung von Fahrerassistenz-Steuergeräten und Radarsensorik weiter ausbauen, eine Erweiterung der Flächen ist bereits in Planung. BMW arbeitet an diesem Standort ebenfalls aktiv an Projekten aus dem Bereich autonomes Fahren.

Auch direkt im Münchener Norden erweitert ARRK erneut seine Projektflächen. Dort hat der Spezialist für Anzeigesysteme in den letzten drei Jahren ein Entwicklungszentrum für Software und Elektronik im Fahrzeuginnenraum geschaffen, an dem heute beispielsweise Head-up-Displays, Kombiinstrumente, Central-Information-Displays und Fahrerbeobachtungskameras entwickelt werden. Auf den 3000 m² großen Flächen drehen sich die Aktivitäten des Unternehmens neben klassischen Themen wie Software- und Hardwarearchitekturen unter anderem um Spezialthemen wie HMI (Human Machine Interfaces), User Experience, 3D-Computergrafik oder Bildverarbeitung. Außerdem entsteht dort derzeit ein Testlabor für die Absicherung von Displays und Kameras im Fahrzeug.

ARRK erwartet im Bereich autonomes Fahren ein großes Wachstumspotenzial und wird sein Team in Unterschleißheim mittelfristig auf rund 70 bis 90 Mitarbeiter vergrößern. © ARRK Engineering

zu ARRK Engineering