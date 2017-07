Merken Gemerkt

25.07.2017

ARCCORE eröffnet Technologiezentrum in Shanghai

Mit der Eröffnung eines Technologiezentrums in Shanghai erweitert ARCCORE seine Präsenz in Asien. Seit 2010 betreut das Softwareunternehmen Kunden in Fernost und bietet bereits chinesischen OEMs und Zulieferern Produkte und Expertenwissen für Embedded-Technologien in den Bereichen autonomes Fahren, Infotainment, Connectivity und elektrischer Antrieb.

ARCCORE erweitert seine Präsenz in Asien © ARCCORE

Seit zwei Jahren unterstützt ein Entwicklerteam im ARCCORE-Büro im indischen Bangalore die Anwender in Asien. Mit dem neuen Technologiezentrum in Shanghai begibt sich das Unternehmen mit seinem kompletten Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf den chinesischen Markt. Das Technologiezentrum in Shanghai wird von Marc Tempus geleitet.

Das Unternehmen bietet Embedded-Software-Plattformen und Software-Entwicklungstools basierend auf AUTOSAR an sowie Entwicklungsservices. Dazu zählen Embedded-Software-Plattformen wie Arctic Core und Entwicklungstools wie Arctic Studio.

