20.04.2020

Aptiv und Hyundai Motor Group: Joint Venture für Autonomes Fahren Zusammenarbeit

Aptiv und Hyundai Motor Group haben die Gründung ihres Joint Ventures für autonomes Fahren erfolgreich abgeschlossen, wie beide Unternehmen in einer gemeinsamen Presseerklärung verkünden.

Ziel des 50/50 Joint Ventures ist es, die Mobilität weiter zu entwickeln und insbesondere eine Technologie-Plattform für Robotaxi-Anbieter, Flottenbetreiber und Automobilhersteller bereitzustellen. Dazu greift das Joint-Venture auf das Know-how der Hyundai Motor Group in den Bereichen Design, Engineering sowie Fertigung und auf das Aptiv Know-how für autonome Fahrlösungen zurück.

Der Name des Joint Ventures wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.