08.01.2019

Aptiv eröffnet Technologiezentrum in Las Vegas Autonomes Fahren

Aptiv hat ein Technologiezentrum in Las Vegas eröffnet. Die Einrichtung zählt neben denen in Boston, Singapur und Pittsburgh zu Aptivs Zentren für autonome Fahrzeuge. In dem Gebäude sind die Bereiche Fahrzeugbetrieb, Forschung und Entwicklung, Datenmanagement sowie ein Technologie-Demonstrationszentrum untergebracht.

© Aptiv

Das Unternehmen will seine Aktivitäten rund um die kommerzielle Nutzung des autonomen Fahrens (AV) kontinuierlich ausbauen. Die Technologie von Aptiv unterstützt öffentliche Fahrdienste seit Mai 2018. In der etwa 12.100 Quadratmeter großen Einrichtung präsentiert Aptiv seine autonomen End-to-End-Mobilitätslösungen. Der Standort Las Vegas beherbergt die größte selbstfahrende Flotte des Unternehmens. Ein Teil davon steht der Öffentlichkeit durch eine Partnerschaft mit Lyft zur Verfügung. So können Besucher und Ortsansässige ein autonomes Aptiv-Fahrzeug rufen und sich damit durch die Stadt chauffieren lassen. Die Fahrten werden zum Standardpreis von Lyft berechnet.

Die autonomen Fahrzeuge von Aptiv steuern mehr als 1.600 Ziele in Clark County und der City of Las Vegas an, darunter Veranstaltungsorte, das Las Vegas Convention Center und die City Hall. In Planung ist, weitere Standorte zu bedienen, den Kundenstamm auszubauen und neue Einsatzszenarien zu prüfen. Bis heute wurden mehr als 25.000 bezahlte autonome Fahrten absolviert und dabei eine durchschnittliche Passagierbewertung von 4,95 von fünf Sternen erreicht.

