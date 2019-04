Merken Gemerkt

23.04.2019

Aptiv eröffnet Entwicklungszentrum für autonome Fahrzeuge in Shanghai China

Aptiv eröffnet in Shanghai das China Autonomous Mobility Center und will dort seine Kompetenzen im Bereich des autonomen Fahrens weiter ausbauen und die Expansion auf dem chinesischen Markt fortsetzen. Neben den bestehenden US-Entwicklungszentren für autonomes Fahren in Boston, Singapur, Pittsburgh und Las Vegas soll an dem neuen Standort in Shanghai insbesondere die Entwicklung der Level-4-Technologie für vollautomatisiertes Fahren vorangetrieben werden.

Parallel zu den Fahrzeugtests im Entwicklungszentrum führt Aptiv Gespräche mit potenziellen Partnern in der Region, um den kommerziellen Einsatz der Aptiv Technologien für autonome Mobilitätslösungen auszuweiten.

Mit der Eröffnung des China Autonomous Mobility Centers weitet Aptiv seine Geschäftstätigkeit auf dem chinesischen Markt erstmals seit 1993 aus. Der Fokus des Unternehmens liegt hierbei auf der Entwicklung und Produktion von modernen Fahrsicherheitssystemen, Konnektivitätslösungen, Infotainment-Angeboten und Systemen zur Verbesserung der Informationsdarstellung und Bedienung. Auch die Entwicklung von Elektroarchitekturen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und emissionsfreien Antrieben nimmt eine zentrale Rolle ein. © Aptiv

Aptiv hat bereits autonome Fahrzeuge zur kommerziellen Nutzung auf öffentlichen Straßen eingesetzt. Seit Mai 2018 bietet Aptiv in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsdienstleister Lyft in Las Vegas Fahrten in autonomen Fahrzeugen an. In seinen Entwicklungszentren in Boston, Pittsburgh und Singapur erprobt das Unternehmen autonome Mobilitätslösungen, die von Verbrauchern „on-demand“ genutzt werden können. Bis heute hat Aptiv 40.000 autonome Fahrten durchgeführt und mehr als 2.100 Ziele in der Stadt Las Vegas und in Clark County angefahren. Die durchschnittliche Passagierbewertung liegt nach Angaben des Unternehmens bei 4,95 von fünf Sternen.

