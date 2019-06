Merken Gemerkt

17.06.2019

ANSYS und BMW Group kooperieren Simulation

ANSYS und die BMW Group entwickeln eine ganzheitliche Simulationswerkzeugkette zum Entwurf autonomer Fahrzeugtechnologien. Damit soll hoch-automatisiertes und autonomes Fahren ermöglicht und in zwei Jahren ein solches Fahrzeug eingeführt werden. Die BMW Group nutzt die Simulationslösungen und Erfahrungen von ANSYS, um die Entwicklung einer sicherheitsorientierten Lösung für die Validierung von AD-Systemen zu beschleunigen.

© Ansys

Bevor autonome Fahrzeuge die Autobahnen in großer Zahl befahren, müssen sie die strengen Sicherheitstests in komplexen Fahrumgebungen unterstützen, einschließlich offener Straßenverhältnisse und Wetterszenarien. Diese Tests würden Milliarden von Kilometern physischer Straßenfahrten unter vielen unterschiedlichen Fahrbedingungen erfordern. Simulation reduziert den Bedarf an physikalischen Tests erheblich und wird dazu beitragen, sichere AVs in einem Bruchteil der Zeit auf die Straße zu bringen.

Die mehrjährige Vereinbarung zwischen ANSYS und der BMW Group treibt die Entwicklung des Level-3-Angebots der BMW Group und der Level-4-5-Technologie voran. Sie liefert eine hohe bis vollständige Automatisierung für den BMW iNEXT, der 2021 auf den Markt kommen soll. Die neue automatisierte Sammlung an Simulationswerkzeugen wird die große Menge an Sensordaten, die BMW vorliegen, nutzen und durch Datenanalyse und die Erstellung von Szenarien nach statistischer Relevanz und AD-Systemempfindlichkeit effizient nutzen. Die Szenarien umfassen typische Fahrsituationen bis hin zu in der Realität selten bis nie auftretende Fälle, um eine maximale Testabdeckung zu gewährleisten. Basierend auf diesen Szenarien wird die Simulationswerkzeugsammlung strenge Sicherheitsbewertungen der AD-Systeme in einer virtuellen Umgebung durchführen.

ANSYS und BMW werden die Plattform in Bezug auf Schnittstellen anpassungsfähig und offen halten sowie Validierungsansätze unterstützen, um Sicherheitsinitiativen aufzunehmen und zu fördern. ANSYS übernimmt die Exklusivrechte an der Technologie der systematischen Sammlung an Simulationswerkzeugen zur Vermarktung in einem breiteren Markt.

