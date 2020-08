Merken Gemerkt

20.08.2020

Ansys beschleunigt Entwicklung passiver Sicherheitssysteme Ansys und DYNAmore unterstützen das schnelle Design und die Entwicklung sicherer Hochleistungsfahrzeuge

Ansys (NASDAQ: ANSS) stattet gemeinsam mit seinem europäischen Vertriebspartner DYNAmore die BMW Group mit Ansys LS-DYNA aus, um die Entwicklung passiver Sicherheitssysteme in der nächsten Generation sicherer Hochleistungsfahrzeuge voranzutreiben. Mit Ansys LS-DYNA können Nutzer die Entwicklung und Analyse passiver Sicherheitssysteme optimieren und so genauere Vorhersagen des Fahrzeugverhaltens bei Kollisionen unterstützen.

Fahrzeuge müssen während der Entwurfs- und Entwicklungsphase umfangreichen und strengen Crashtestszenarien unterzogen werden, bevor ihre Sicherheit nachgewiesen werden kann. Je komplexer die Fahrzeuge werden, desto strenger werden auch die Vorschriften für das Bestehen dieser Tests. Ansys liefert Fahrzeugherstellern Simulationswerkzeuge mit einem hohen Maß an Genauigkeit, um die Reaktionen des Fahrzeugs auf diese Tests vorherzusagen. Dies beschleunigt die Produkt- und Entwicklungszyklen.

Virtuelle Crashtests für ein passives Sicherheitskonzept

Die Lösungen von Ansys unterstützen virtuelle Crashtests, indem Ingenieure das strukturelle Design für die Energieabsorption bei Unfällen optimieren und das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Rückhaltesystemen wie Gurtstraffer sowie Front- und Seitenairbags verbessern können. Anwender von Ansys LS-DYNA können innerhalb eines kurzen Entwicklungszeitraums und mit minimalem Hardwareeinsatz ein kohärentes, passives Sicherheitskonzept implementieren.

Ansys LS-DYNA ist ein hoch skalierbarer Multiphysik-Löser, der das Verhalten der meisten Fahrzeugkomponenten sowie des gesamten Fahrzeugs in einem vollständig gekoppelten mathematischen Rahmen simuliert. LS-DYNA unterstützt High- Performance-Parallel-Computing-Architekturen, verfügt über eine breite Palette an Materialmodellen und ermöglicht die schnelle Implementierung von Entwicklungsanforderungen.

„Die von der BMW Group initiierte gründliche und eingehende Analyse der Methoden und Algorithmen in LS-DYNA war für uns ein sehr anspruchsvolles Projekt“, so Ulrich Franz, Geschäftsführer von DYNAmore. „Die spezifischen Anforderungen der BMW Group hinsichtlich der technischen Funktionalität und der Integration in die bestehenden Prozesse und Workflows waren die wesentlichen Herausforderungen, die nur mit großem Aufwand in allen Punkten bewältigt werden konnten. DYNAmore arbeitet als dauerhafter Partner in der Softwareentwicklung, der Methodenentwicklung, im Anwendersupport und als Experte für Materialwissenschaften.“

Anspruchsvolle Sicherheitssysteme, die Leben retten

„Aktive und passive Sicherheitssysteme verbessern die Verkehrssicherheit und retten Leben, indem sie das Verletzungsrisiko für Insassen bei unvermeidbaren Unfällen erheblich verringern. Nach der erfolgreichen Übernahme von LSTC und der Integration von LS-DYNA in unsere Produktsuiten sind die Fähigkeiten von Ansys in diesem Bereich unübertroffen“, kommentiert Shane Emswiler, Senior Vice President von Ansys. „Unsere vielen laufenden Kooperationen in Kombination mit unserem offenen Ökosystem und hochmodernen Simulationslösungen ermöglichen es uns, bei der Integration passiver und aktiver Sicherheitssysteme einen Schritt weiter zu gehen, um den hohen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden.“

