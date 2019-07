Merken Gemerkt

11.07.2019

Analog Devices und First Sensor entwickeln LIDAR-Lösungen Sensorik

Analog Devices entwickelt zusammen mit First Sensor Sensorik für unbemannte Fahrzeuge sowie für Luft- und Unterwasserfahrzeuge. Dazu gehören Lösungen, welche die LIDAR-Signalkette verkleinern, um eine höhere Systemleistung zu ermöglichen und Abmessungen, Gewicht sowie Strombedarf und Kosten zu reduzieren.

© Analog Devices

Die Unternehmen planen die Entwicklung zusätzlicher LIDAR-Produkte u.a. für Anwendungen der Automobilfertigung. Der erste Schritt ist die Optimierung der Transimpedanzverstärker (TIAs) von Analog Devices mit den Avalanche-Fotodioden (APDs) von First Sensor.

Seit über 25 Jahren entwickelt Analog Devices Sensortechnologie für die Transportsicherheit. Zu den aktuellen Entwicklungen gehören mehrkanalige TIAs, die entwickelt wurden, um Fotostrom mit großem Dynamikbereich in niederohmige Spannungssignale umzuwandeln.

First Sensor verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von LIDAR APDs, die in ihrer Eigenschaft als hochempfindliche Detektor-Arrays Licht in Fotostrom umwandeln. Die Optimierung der Verbindung zwischen den APDs und TIAs ist wichtig, da sie das Grundrauschen und die erreichte Bandbreite beeinflusst. Verbesserungen bei diesen beiden Parametern führen zu LIDAR-Systemen, die Objekte mit größerer Reichweite und höherer Präzision erkennen können.

Beide Unternehmen werden jeweils ein gemeinsames Evaluierungsboard anbieten, mit dem Systemhersteller die kombinierte Lösung testen können.

