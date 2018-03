Merken Gemerkt

Merken

13.03.2018

Analog Devices übernimmt Radar-Spezialisten Symeo Übernahme

Analog Devices hat die in München ansässige Symeo GmbH gekauft. Symeo ist auf Radar-Hardware und -Software für Automobil- und Industrieanwendungen spezialisiert. Das Symeo-Team wird sich der Geschäftseinheit Autonomous Transportation and Safety (ATS) von ADI anschließen und weiterhin in München ansässig sein.

© Symeo

Die HF- und Sensortechnologie von Symeo ermöglicht Echtzeit-Positionserfassung und Abstandsmessung. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht Systemintegratoren und OEMs, Radar-Lösungen für Industrieumgebungen anzubieten und ergänzt ADIs Portfolio in diesem Bereich.

Die Radar-Technologie von Symeo wurde ursprünglich von Siemens entwickelt und 2005 von der Siemens Technology Accelerator GmbH (STA) als eigenständige Einheit ausgegliedert.

zu Analog Devices

zu Symeo