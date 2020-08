Merken Gemerkt

28.08.2020

Amaury de Bourmont wird neuer Deutschland-Chef der Groupe PSA Personalie

Amaury de Bourmont (54), derzeit Managing Director für die Marken Citroën und DS Automobiles in Frankreich, wird zum 1. September dieses Jahres die Verantwortung für das Deutschland-Geschäft der Groupe PSA übernehmen. Er folgt auf Rasmus Reuter (52), der diese Position seit Februar 2018 innehatte.

Amaury de Bourmont wird neuer Deutschland-Chef der Groupe PSA. © PSA Kommunikation

Als Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft der Groupe PSA verantwortet de Bourmont künftig hierzulande das Geschäft der Marken Peugeot, Citroën, DS Automobiles und Opel. Er verbrachte bereits zehn Jahre seiner Karriere in Deutschland und spricht fließend deutsch.

„Ich danke Rasmus Reuter für seine Leistungen in den vergangenen mehr als zweieinhalb Jahren“, sagt Maxime Picat, Executive Vice President Europe der Groupe PSA. „Unter seiner Führung haben wir wichtige Weichen gestellt und sind in einem unserer größten Märkte heute gut positioniert. Ich freue mich auf eine weiterhin sehr enge Zusammenarbeit mit Amaury de Bourmont und bin überzeugt, dass wir mit unseren vier starken Marken in Deutschland in Zukunft profitabel wachsen werden.“

Amaury de Bourmont verfügt über fast 30-jährige Erfahrung in der Automobilbranche. Bei der Groupe PSA übernahm er seit 1992 unterschiedlichste Führungspositionen im Vertriebsbereich. Seit 2015 ist er als Managing Director für das wirtschaftliche Ergebnis der Marken Citroën und DS Automobiles in Frankreich verantwortlich.

Rasmus Reuter wird eine neue Führungsaufgabe im Unternehmen wahrnehmen. Er leitete seit Februar 2018 das Deutschland-Geschäft der Groupe PSA. Zuvor verantwortete er als Executive Director den Geschäftsbereich Aftersales von Opel und Vauxhall.