14.08.2019

Altran unterstützt zwei Teams der Formula Student Rennsport

Altran sponsert deutsche Starter in der Formula Student, die unter anderem am 10. und 11. August 2019 am Hockenheimring gastierten. Jährlich finden rund 15 Wettbewerbe auf Traditionsstrecken wie Silverstone und Hockenheim statt, bei denen weltweit über 800 studentische Teams mit selbst entwickelten Rennwagen gegeneinander antreten.

TUfast Fahrzeug © Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG

Die von Altran unterstützen Teams TUfast aus München sowie das Karlsruher KA RaceIng Team gehen mit jeweils zwei elektrischen Fahrzeugen an den Start. Die Teams bestehen aus angehenden Ingenieuren und Betriebswirtschaftlern der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft sowie der Technischen Universität München. Die am Start stehenden Fahrzeuge wurden gänzlich in Eigenregie entwickelt: Von der Konzeption und Konstruktion bis hin zur Fertigung.

Altran sponsert die Teams, da das Unternehmen Studenten bereits während ihres Studiums dabei unterstützen will, praktische Erfahrungen in der technischen Entwicklung zu sammeln. Bei Altran können die Teams Expertenmeinungen zu Ideen einholen und Eindrücke aus der Berufswelt sammeln.

Die Formula Student

Die Formula Student wurde 1981 von der SAE (Society of Automotive Engineers) in den USA gegründet. Seit 1988 wird dieser Wettbewerb für technische Hochschulen auch in Europa durchgeführt. Die Studenten von Hochschulen weltweit bauen in Teamarbeit jeweils einen einsitzigen Rennwagen und treten anschließend gegeneinander an.

