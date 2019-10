Merken Gemerkt

01.10.2019

Altran errichtet neuen Campus in Wolfsburg Niederlassung

Altran legt den Grundstein für einen neuen Campus in Wolfsburg, der im Gewerbegebiet Warmenau-Ost liegt und die Partnerschaft zu Volkswagen stärken soll. Das Unternehmen will Volkswagen und seine Partner in der Region in den Bereichen Fahrzeugbau, Elektrik/Elektronik, Elektrifizierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren und Digital Engineering/PLM noch stärker unterstützen.

© Altran

Am 27. September fand die Grundsteinlegung am Campus statt. Die erste Phase des Neubaus wird im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Der Altran Campus Wolfsburg wird die neue Zentrale des Unternehmens für sämtliche Aktivitäten im Großraum Wolfsburg. Insgesamt werden Flächen von über 10.000 m2 geschaffen.

Der Komplex umfasst neben Büroflächen auch Labore und Werkstätten. Der neue Standort ermöglicht es Altran, seine Kunden in der Region in den Bereichen Vehicle Engineering, Electrics/Electronic (Infotainment), Elektrifizierung, Vernetzung, Fahrautomatisierung und Digital Engineering/PLM noch besser zu unterstützen. Nach Finalisierung des gesamten Projekts wird das neue Gebäude Platz für über 1.000 Kolleginnen und Kollegen bieten. Die vollständige Fertigstellung ist in drei Bauabschnitten geplant. In der ersten Phase bis 2021 entsteht Platz für 500 Mitarbeiter.

Der Campus befindet sich in der Nähe der Technischen Entwicklung (TE) sowie der Volkswagen Zentrale. Zu den unmittelbaren Nachbarn gehören die Volkswagen R-GmbH, das Volkswagen TE Logistik Zentrum sowie weitere Ingenieurdienstleister.

