18.06.2019

Altran errichtet Campus in Wolfsburg Neubau

Die Technologie- und Innovationsberatung Altran baut einen neuen Campus in Wolfsburg. Am 13. Juni erfolgte der Spatenstich. Für die erste Phase des Baus ist eine Fertigstellung im ersten Quartal 2021 geplant. Die neue Niederlassung wird alle Aktivitäten im Großraum Wolfsburg bündeln und soll dabei helfen, die Zusammenarbeit mit dem Volkswagen-Konzern weiter zu vertiefen.

© Altran

Der Altran Campus Wolfsburg wird das neue Hauptquartier des Unternehmens für sämtliche Aktivitäten im Großraum Wolfsburg. Der Komplex wird neben Büroflächen auch Labore und Werkstätten umfassen. Der neue Standort ermöglicht es Altran, den Volkswagen Konzern in den Bereichen Vehicle Engineering, Electrics/Electronic (Infotainment), Elektrifizierung sowie Fahrautomatisierung noch besser zu unterstützen.

Insgesamt wird das neue Gebäude Platz für über 1.000 Kolleginnen und Kollegen bieten. Die vollständige Fertigstellung ist nach drei Bauabschnitten geplant. In der der ersten Phase wird dabei Raum für 500 Mitarbeiter entstehen. Das Grundstück umfasst ca. 21.000 m2 und liegt im Stadtteil Wolfsburg-Warmenau direkt an der B188. Es befindet sich in der Nähe der Technischen Entwicklung (TE) sowie der Volkswagen Zentrale. Zu den unmittelbaren Nachbarn gehören die Volkswagen R-GmbH, das Volkswagen TE Logistik Zentrum sowie weitere Ingenieurdienstleister. Volkswagen hat Erweiterungen der TE in der Nähe angekündigt.

Altran ist Anbieter von Engineering- und F&E-Dienstleistungen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2018 mit rund 47.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. In Deutschland hat das Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in München rund 3.000 Mitarbeiter.

