23.04.2019

Altair lädt zum Studentenwettbewerb Elektromagnetik ein Weiterbildung

Altair lädt Studierende der Ingenieurwissenschaften aus aller Welt ein, an der "Altair Student Competition for Innovation in Electromagnetics (EM)" teilzunehmen. Studierende im Grund- oder Hauptstudium, die an einem betreuten Projekt aus dem Bereich Elektromagnetik (EM) arbeiten können Lösungen in zwei Kategorien einreichen und einen Laptop oder die Teilnahme an einer Altair Technology Conference gewinnen.

Links Didier Goulet-Tran, Gewinner der Feko Student Competition 2018, mit seinem Professor Jean-Jacques Laurin an der Polytechnique Montreal, Kanada © Didier Goulet-Tran

Zum 17. Mal ermutigt der Wettbewerb Studierende, ihre Arbeiten an innovativen Anwendungen und Nutzungsszenarien einzureichen. Beispiele umfassen hoch- und niederfrequente EM Simulationen und multiphysikalische Optimierungen, ein Schlüsselfaktor für Innovation, und adressieren Anwendungen zur Modellierung von Wellenausbreitung, Funknetzplanung oder die Entwicklung elektrischer Komponenten. Projekte, die einen tatsächlichen oder aktuellen Anwendungsfall behandeln oder einen direkten Bezug zur Industrie haben, sind von besonderem Interesse.

Die Studierenden haben die Möglichkeit, einen Laptop Computer oder die Teilnahme an einer Altair Technology Conference zu gewinnen. Der Altair Wettbewerb ist eine Gelegenheit für Studierende, ihre Arbeit mit den Altair EM Lösungen zu präsentieren. Die Gewinner der beiden Kategorien werden auch dazu eingeladen, ein Webinar auszurichten, in dem sie ihre Lösung einem noch größeren Publikum präsentieren können.

Die Kategorien

Projekte, bei denen Altair Feko und/oder Altair WinProp - z. B. für Antennendesign und -platzierung, RCS, EMV, drahtlose Übertragung und Funknetzplanung zum Einsatz kommen.

Projekte, bei denen Altair FluxMotor und/oder Altair Flux - z. B. für schnelle E-Motor Designuntersuchungen und Performance Mapping oder für elektromagnetische und thermische Simulationen zum Einsatz kommen.

Beispiele für mögliche Anwendungen

Antennendesign und -platzierung mit Feko

EMV und die Analyse von Radomen mit Feko

Modellierung der Wellenausbreitung mit Feko

Funknetzplanung mit WinProp

Multiphysikalische Anwendungen mit Flux oder FluxMotor

Auslegung und Optimierung von elektrischen Geräten mit Flux

Anwendungen im Elektromotordesign mit FluxMotor

Interessierte Studierende müssen sich für einen oder beide Wettbewerbe anmelden, um die betreffenden Informationen zu erhalten. Abgabeschluss ist der 30. November 2019. Alle Beiträge werden von einem internationalen Team aus Applikationsingenieuren bewertet.

Am Feko/WinProp Wettbewerb teilnehmen

Am FluxMotor/Flux Wettbewerb teilnehmen