07.05.2019

Allegro-Portfolio auf der PCIM Europe 2019 Messeauftritt

Allegro MicroSystems zeigt auf der PCIM Europe 2019 (Nürnberg, 7.-9. Mai, Halle 6, Stand 255) einen kern-/eisenlosen Stromsensor-IC und eine leise Ansteuerung für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC). Der Stromsensor ACS37650 sorgt für Platzersparnis, da bei der Erfassung hoher Ströme kein Konzentratorkern mehr erforderlich ist.

Von Gate-Treibern, PMICs und Stromsensoren über Hall-Schalter-ICs bis hin zu Linear- und Winkelsensoren bietet Allegro alle Bauteile - außer Mikroprozessoren - für elektronische Servolenkungen (EPS) und Bremskraftverstärker (EPB). Die Bausteine entsprechen der ISO 26262, um den ASIL-Anforderungen gerecht zu werden. Sie ermöglichen ausfallsichere Lösungen auf Systemebene, die sofort einsatzbereit sind, wenn andere Systeme ausfallen. Auf der PCIM wird eine EPS-Platine (beidseitig) demonstriert, um alle Bauelemente darzustellen und wie sie zur Sicherheit dieser Anwendung beiträgt. © Allegro MicroSystems

Der AMT49406 ist das erste Mitglied der QuietMotion-Serie von Allegro und ein BLDC-Motorcontroller mit feldorientierter Regelung (FOC) ohne kundenseitige Software. Der Baustein befindet sich bereits in Produktion und wird einen effizienten, störungs- und geräuscharmen Motorbetrieb bei gleichzeitig vereinfachtem Design ermöglichen. Besucher am Allegro-Stand können diese Bauteile in Aktion sehen, sowie weitere Demos zu Technologien und Branchenlösungen.

Neben der Demonstration zum kern-/eisenlosen Stromsensor-IC zeigt Allegro auch Automotive-qualifizierte 1-MHz-Stromsensor-ICs. Die ICs ermöglichen schnellere Messungen und bieten größere Stromerfassungsbereiche in platzsparenden Gehäusen, sind zuverlässiger als Transformatoren und tragen dazu bei, die Stückliste zu verkleinern. Die Sensoren verbessern die Sicherheit und den Systemwirkungsgrad und finden sich in EV-On-Board-Ladegeräten, industriellen Stromversorgungen und intelligenter Antriebstechnik.

Lüfter- und Pumpenmotortreiber

Diese Motortreiber bieten integrierte FOC- und IPD-Algorithmen (Initial Position Detection) und Allegros QuietMotion-Technologie, die einen leisen Betrieb ohne Rückwärtsdrehung beim Anlaufen gewährleistet. Besucher am Stand können den Unterschied zwischen den sensorlosen BLDC-Motortreibern AMT49406 und einer herkömmlichen sensorlosen Ansteuerung interaktiv sehen und hören.

Magnetische Drehgeber

Die Vertical-Hall-Technologie von Allegro verbessert die Entwicklung magnetischer Encoder, indem sie zweikanalige Hall-Latches ermöglicht, die gleichzeitig in zwei Dimensionen erfassen. Die Vorteile sind weniger Bauteile, weniger Platzbedarf, ein geringerer Stromverbrauch und ein flexibleres Design. Diese 2D-Sensoren sind tolerant gegenüber der magnetischen Polteilung und dem Luftspalt und sind nicht auf die genaue Position oder den Abstand der Sensoren angewiesen. Besucher am Stand sehen, wie diese Drehgeber das Target von jeder Seite aus erfassen. Interessierte können zwischen älteren/konkurrierenden Bauteilen und solchen mit Vertical-Hall-Technologie wählen, um den Unterschied zwischen den Messwerten zu sehen.

