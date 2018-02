Merken Gemerkt

19.02.2018

AKKA Technologies schließt 2017 mit mehr als 1,3 Mrd. Euro Umsatz ab Jahresabschuss

AKKA Technologies, eine europäische Beratergruppe in den Bereichen Engineering sowie Forschungs- und Entwicklungsservices auf dem Mobilitätssektor, beschäftigt 15.000 Mitarbeiter in über 20 Ländern und hat 2017 einen Umsatz in Höhe von 1,3 Mrd. € erwirtschaftet.

© AKKA Technologies

Mit 1,3 Mrd. € stieg der Umsatz 2017 um 18,9 %, dabei erfolgte eine Erhöhung des Personalbestands um 17 % bis Ende 2017. Die Gruppe beschäftigte am 31. Dezember 2017 15.515 Mitarbeiter (gegenüber 13.252 Ende 2016), davon 6.996 in Frankreich, 4.734 in Deutschland und 3.785 in der übrigen Welt. Der Umsatz des vierten Quartals hat sich auf 357,6 Mio. € erhöht, ein Anstieg von 19,4 % gegenüber dem Q4/2016.

Deutschland erwirtschaftete einen Umsatz von 486,2 Mio. €, was einem Anstieg von 25,7 % über das gesamte Geschäftsjahr 2017 entspricht. Die wirtschaftliche Entwicklung erhöhte sich in diesem Zeitraum auf 5,6 %, im gleichen Tempo wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2017. Die Integration von Gigatronik lief laut AKKA erfolgreich ab, mit der Bereitstellung seiner Aktivitäten auf dem Gebiet der Digitalisierung für den Rest der Gruppe. Nach dem Gewinn eines ersten Projekts im Wert von 7,5 Mio. € für die Konzeption eines autonomen Fahrzeugs (Autonomous Driving Assistance Systems) Ende 2017 hat die BU Ende Januar einen Auftrag im Wert von 28 Mio. € für strategische Aktivitäten für die VW-Gruppe erhalten. Diese beiden Aufträge werden laut AKKA weitere nach sich ziehen.

