Merken Gemerkt

Merken

05.08.2019

AKKA fördert Nachwuchsingenieure in Leipzig und Magdeburg Ausbildung

AKKA Technologies wird im vierten Quartal 2019 in Leipzig die AKKADEMY DIGITAL eröffnen. Der neue Campus ist außerdem Voraussetzung für den Aufbau eines Digital Center of Excellence in Magdeburg. Mit der AKKADEMY DIGITAL will der internationale Ingenieurs- und Technologieberater Nachwuchsingenieure für die digitale Transformation der deutschen Automobilindustrie fördern und unterstützen.

© AKKA Technologies

Das Graduiertenprogram für Top-Absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) der Universitäten in Ostdeutschland fokussiert die Ausbildung von Innovations-, Fach- und Beratungskompetenz sowie die praktische Arbeit an Kundenprojekten. In Genf wurde das Konzept des AKKADEMY DIGITAL Campus‘ bereits umgesetzt. Aufbauend auf diesem Campus-Konzept in Genf soll die AKKADEMY DIGITAL in Leipzig die digitalen Toptalente der Region fortbilden.

Während die AKKADEMY in Genf international ausgerichtet ist, wird sich der deutsche Campus in Leipzig ausschließlich dem deutschen Markt und den Kunden in der Automobilindustrie widmen. Zum angebotenen Programm gehört eine 12-monatige Ausbildung, beginnend mit einer 6-wöchigen Trainingsphase. Diese konzentriert sich auf Innovations- und Fachkompetenz, Beratungskompetenz sowie praktische Arbeit an innovativen Kundenprojekten. Es folgt eine 10-monatige Projektarbeit, die durch Fortbildungen zur Softwareprogrammierung im Zusammenhang mit EE/IT unterstützt wird. Die Ausbildung wird mit einer abschließenden Zertifizierung abgeschlossen.

Das Programm wurde auf Grundlage eines „360-Grad-Feedback“ aus dem von Kunden skizzierten Anforderungsprofil, den langjährigen Erfahrungen der AKKA-Manager und -Experten sowie dem Input von Universitätsprofessoren in ihren jeweiligen Forschungsgebieten entwickelt.

weitere Informationen