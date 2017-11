Merken Gemerkt

27.11.2017

Akka eröffnet Testzentrum für elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen EMV-Test

Mit dem 1.600 Quadratmeter großen Testzentrum zur Überprüfung sowie Absicherung von Kraftfahrzeugen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit in Kösching erweitert der Beratungs- und Ingenieurdienstleister Akka in Bayern seine EMV-Prüfkompetenzen.

Die Einweihung der neuen Halle erfolgt am 23. November und bereits ab 4. Dezember 2017 werden hier vor allem Tests an Gesamtfahrzeugen sowie elektronischen Komponenten für Autonomes- Fahren und Elektromobilität durchgeführt.

Der Bau der Einrichtung steht im Zusammenhang mit der räumlichen Nähe zu AUDI. Der Autobauer zählt zu den Hauptkunden der AKKA Group. Seine ersten Fahrzeuge werden für Messungen bereits in derselben Kalenderwoche erwartet.

Das Testzentrum bietet seine Prüfleistungen auch an Kunden und für Anwendungen in anderen technischen Sparten an. Generell wächst laut Akka der Anteil elektrischer und elektronischer Komponenten in Produkten; beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, vor allem aber im IT-Umfeld.

In den vier Prüfkammern können einzelne Komponenten getestet werden, bis hin zu ganzheitlichen Systemen. Die große Absorberkammer fasst einen kompletten Helikopter. © Akka

