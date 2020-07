Merken Gemerkt

17.07.2020

AKKA eröffnet Digital-Hub in Wolfsburg Baubeginn

AKKA treibt den Ausbau seines Digitalangebots voran und errichtet dafür das „eastgate“ – ein „Digital-Hub“ in Wolfsburg. Damit reagiert der Ingenieur- und Technologiedienstleister auf die rasant steigende Nachfrage nach digitaler Expertise für die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte.

In dem geplanten Neubau zieht AKKA die Standorte aus dem Raum Wolfsburg zusammen und schafft zusätzlich 150 neue Arbeitsplätze. Insgesamt werden ca. 650 Arbeitsplätze angesiedelt.

„AKKA legt mit der Eröffnung des Digital-Hubs in Wolfsburg den Grundstein für die vertiefte und langfristige Kooperation mit Herstellern und Zulieferern in der Region. Wir wollen vor Ort gemeinsam mit unseren Kunden wachsen und die Mobilität der Zukunft an vorderster Front mitgestalten. Wir senden damit nicht nur ein klares Signal an die Adresse unserer Kunden in Niedersachsen, sondern bekennen uns auch klar zum Automobilstandort Wolfsburg“, betont Derrick Zechmair, CEO AKKA BU Germany.

Frank Röhrdanz, Geschäftsführer Röhrdanz Immobilien GmbH, Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident, Derrick Zechmair, CEO AKKA Business Unit Germany und Klaus Mohrs, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg.(v.l.). © Akka

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, hebt hervor: „Die Automobilbranche steht derzeit nicht nur wegen des Umstiegs der Antriebstechnologie und der Transformation hin zu einem zunehmend digitalen und autonomen Fahren vor großen Herausforderungen. Die Corona-Krise trifft die Automobilhersteller und -zulieferer in besonderer Weise. Positive Signale aus der Wirtschaft sind gerade in diesen Zeiten herzlich willkommen. Wolfsburg wird immer mehr zum Hotspot für Digitalisierung. Dazu trägt auch die Standortentscheidung der AKKA bei - ein weiteres wichtiges Element für modernen Fahrzeugbau in Niedersachsen!“

Das AKKA Digital-Hub entsteht in der Dieselstraße in Wolfsburg. Es soll bis Ende 2021 von der Röhrdanz Immobilien GmbH im Rahmen des Bauprojekts „eastgate“ realisiert werden. In dem großflächigen Neubau mit modernster Büro-, Labor- und Werkstattfläche wird den Mitarbeitern ein innovativer und agiler Arbeitsplatz geboten. In dem Gebäudekomplex sind beispielsweise zwei jeweils 450qm große Labor- und Werkstattflächen für Testläufe mit Prototypen vollvernetzter Fahrzeuge sowie die Simulation von Embedded-Systems vorgesehen.

www.akka-technologies.com