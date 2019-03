Merken Gemerkt

28.03.2019

AKASOL errichtet neuen Hauptsitz in Darmstadt Firmen-News

AKASOL errichtet in Darmstadt eine neue Firmenzentrale. Auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht nach Plänen des Batterietechnologie-Unternehmens bis Mitte 2020 das Hauptverwaltungs-Gebäude mit 7.000 Quadratmeter, sowie ein Test- und Prüfzentrum. Darüber hinaus wird ein Produktions-, Montage- und Logistikhalle errichtet. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Produktions-, Montage- und Lagerhalle wird für den Ausbau der Serienproduktion und für die Fertigung von Kleinserien benutzt werden. Daneben sollen dort Prototypen- und Musterbau, Service-Werkstätten, das Lager sowie das Test- und Prüfzentrum für die Batteriesystem-Entwicklung Platz finden. Dieses wird mechanische, elektronische und elektrotechnische Tests ermöglichen –von der Zelle bis zum Batteriesystem. Besonders wichtig sind dabei die Dauerbelastungstests mit sogenannten „Shakern“ (Rüttelvorrichtung) sowie Batterie-Dauertests in Klimakammern.

Insgesamt ist die neue Halle damit viermal so groß wie der aktuelle Serienproduktions-Standort in Langen, der jedoch weiterhin erhalten bleibt. Die am neuen Standort geplanten Produktionskapazitäten werden sich an neuen Kundenauftragsvolumen orientieren, die sich noch in der Verhandlung befinden.

Der Baubeginn ist für den April 2019 vorgesehen. Die Fertigstellung ist nach heutiger Planung des mit der Errichtung der Gebäude beauftragten Generalunternehmers Mitte 2020 zu erwarten. Die neue Firmenzentrale wird die bisherige Niederlassung im Darmstädter Schenck Technologie- und Industriepark ablösen. Die Serienproduktion am Standort Langen bleibt weiterhin erhalten. Gleichzeitig werden in der neuen Firmenzentrale bestehende Fachabteilungen aus Darmstadt sowie Langen unter einem Dach zusammengeführt.

