25.08.2017

Akademischer Motorsportverein Zürich gwinnt Formula Student Driverless

Zum ersten Mal stand bei der Formula Student Germany am Hockenheimring die Kategorie Driverless auf dem Programm. Hier geht es darum, bestehende elektrisch angetriebene Rennwagen auf den fahrerlosen Betrieb umzubauen. Den Gesamtsieg in dieser Kategorie konnte sich das Team der Studierenden des Akademischen Motorsportvereins Zürich (AMZ) sichern.

Die Mobile-Wechselrichter von Lenze Schmidhauser © Lenze Schmidhauser

Realisiert ist der elektrisch angetriebene Rennwagen mit dem Namen "flüela" unter anderem mit den Mobile Wechselrichtern von Lenze Schmidhauser.

Insgesamt traten fünfzehn europäische Teams auf dem Hockenheimring in der neuen Kategorie an. Wie bei der Formula Student Germany üblich, war die Gesamtleistung der Teams entscheidend für den Sieg. Dabei gingen statische und dynamische Disziplinen in die Wertung ein. Bei den statischen Disziplinen stehen die Konstruktion (Engineering Design), Kostenplanung (Cost Analysis) und das Geschäftsmodell (Business Plan Presentation) im Mittelpunkt der Bewertungen. Bei den dynamischen Disziplinen stehen die Eigenschaften des Rennwagens zum Beispiel hinsichtlich Ausdauer oder Beschleunigung auf dem Prüfstand.

Dem AMZ-Team gelang es in jeder der acht Disziplinen einen Podiumsplatz zu erreichen und fünf Kategorien zu gewinnen, so dass sie sich am Ende über den Gesamtsieg in der Kategorie Driverless freuen konnten.

Auch in der bisherigen Kategorie Formula Student Electric (mit Fahrer/in) war das Team des AMZ mit den Lenze Mobile-Antrieben erfolgreich unterwegs. An Hockenheimring konnte der 2. Platz in der Gesamtwertung errungen werden.

