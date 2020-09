Merken Gemerkt

Merken

15.09.2020

AI Innovation Days 2020 am 16. und 17. September Kombination aus Live-Veranstaltung und virtuellem Format

Fraunhofer IIS/E veranstaltet die AI Innovation Days 2020, die einen umfassenden Einblick in zahlreiche Facetten von KI in der Anwendung bieten. Rund 25 erfahrene Akteure und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik diskutieren in der Dresden aktuelle, branchengetriebene KI-Themen. Via Livestreaming wird das Publikum die Veranstaltung nicht nur verfolgen, sondern sich auch aktiv mit den Rednern austauschen können.

© Fraunhofer IIS/E

Erfolgreiche KI-Akteure und hochkarätige Redner teilen am 16. und 17. September ihre Expertise, Best-Practice-Beispiele und strategische Überlegungen zum Thema Künstliche Intelligenz via Livestream mit den Teilnehmern der Dialogveranstaltung "AI Innovation Days". Das Themenspektrum reicht dabei von KI-Schwerpunkttechnologien in Sachsen und Deutschland über Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen und Anknüpfungspunkte für Kooperationen bis hin zu vielversprechenden Ansätzen für die KI-Zukunft Sachsens.

Neben verschiedenen Dialogformaten wird es auf den AI Innovation Days auch Expert-Sessions zu aktuellen KI-Projekten und konkreten Projektideen geben, an denen sich Unternehmen mit passendem Profil beteiligen können. Eine virtuelle Ausstellung mit über 20 »AI Use Cases« stellt einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltung dar. Sie lädt die Teilnehmer ein, online durch Infotexte, Videos, Animationen oder Fotostrecken mehr über konkrete Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen zu erfahren und über eine Chat-Möglichkeit mit den Ausstellern in den Austausch zu treten. Die AI Innovation Days werden unter anderem unterstützt durch die Sächsische Staatskanzlei, den Silicon Saxony e.V., die Initiative AI4SAXess und die KEX Knowledge Exchange AG. Ein virtuelles Veranstaltungsticket kostet 50,00 Euro.

Mehr Informationen zum Veranstaltungsprogramm, zu Rednern sowie eine Last-Minute-Anmeldemöglichkeit