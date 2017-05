Merken Gemerkt

08.05.2017

Agile Produktentwicklung von Axel Schröder Schneller zur Innovation - erfolgreicher am Markt

Dieses Buch ist das erste seiner Art, das konkret beschreibt, wie Unternehmen den Ansatz der agilen Produktentwicklung aus der Software heraus in die Gesamt-Produktentwicklung überführen.

Axel Schröder zeigt auf, wie entscheidend die Vereinfachung der Prozesse, ein iteratives Vorgehen und die Reduzierung von bürokratischem Aufwand nicht zuletzt für die Motivation und die Leistung der Mitarbeiter ist.

Entscheidend hierbei ist eine genaue Kenntnis des Wesens und der Kernpunkte der agilen Produktentwicklung. Agil arbeitende Teams spüren ihren Arbeitsfortschritt, in kurzen Sprintzyklen verbessern sie sich ständig. Sie geben sich gegenseitig Anerkennung, die Atmosphäre wird positiver. Alle Beteiligten bewegen sich Stück für Stück auf einer sich selbst beflügelnden Erfolgsspirale, für mehr wirtschaftlichen Erfolg und zufriedene Kunden. Lassen auch Sie sich hier inspirieren.

Führungskräfte von neun Top-Unternehmen beschreiben ihr Verständnis von Agile und die Umsetzung im eigenen Haus.

Axel Schröder ist Geschäftsführer der Axel Schröder Unternehmensberatung (AS & P) in Sauerlach bei München. AS & P ist die führende deutsche F & E-Managementberatung mit Fokus auf die Branchen Automotive, Elektronik und Maschinenbau.

