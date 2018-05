Merken Gemerkt

28.05.2018

ADASENS und it-RSC auf der Automotive Testing Expo Europe Messe

Auf der Fachmesse für Automobilprüfung „Automotive Testing Expo Europe“ vom 5. bis 7. Juni 2018 in Stuttgart stellen sich die Entwicklungsunternehmen ADASENS Automotive und it-RSC gemeinsam am Stand 8260 in Halle 8 vor. Der Fokus von ADASENS liegt auf dem vollautomatisierten Testen und Validieren von Algorithmen für kamerabasierte Assistenzsysteme (ADAS). Weitere Schwerpunkte sind die Entwicklung und Implementierung von Algorithmen.

Auf der Messe steht ein integriertes Software-Tool zur Entwicklung und Absicherung von Bildverarbeitungsalgorithmen im Mittelpunkt der Präsentation. Alle Entwicklungsphasen werden dabei in einem Workflow abgebildet, die im Unified System of Tools (USoT) integriert sind. Partner it-RSC ist auf High Performance Computing in der Industrie spezialisiert und zeigt sein System vCAX, eine Virtualisierungsumgebung für grafische Arbeitsplätze und für Deep Learning Prozesse in der Produktion.

Das Tool von ADASENS setzt auf das System vCAX von it-RSC auf. Somit wird eine Plattform angeboten, die Bearbeiten und Verarbeitung großer Datenmengen realisiert. Dies ermöglicht eine effiziente Gestaltung von Labeling-, Annotierungs-, Trainings-, Test- und Validierungsprozessen.

Für die technologischen Entwicklungen der Automobilindustrie bei unterschiedlichen Assistenzsystemen und beim autonomen Fahren werden enorme Mengen an Daten eingefahren, kategorisiert und verarbeitet, um zu analysieren, effizient zu entwickeln und virtuell testen zu können. Die Unternehmen ADASENS und it-RSC stellen dazu Software-Lösungen vor, die für effiziente Entwicklungsprozesse und somit für ein weitreichend virtualisiertes und kostenoptimiertes Engineering bei Tier-1-Lieferanten sowie OEMs für ADAS-Entwicklungen in der gesamten Automobilindustrie stehen.

Engineeringprozesse mit USoT

Mit dem Software-System USoT (Unified System of Tools) bildet ADASENS alle Phasen eines Entwicklungs-Workflows bei kamerabasierten Assistenzsystemen ab. Dabei werden sämtliche Analysen und Ergebnisse in einem System erfasst und in die jeweils nächste Entwicklungsphase geleitet. Jede Phase, vom Fahrzeug-Setup und Integrierung mit Sensordatenerfassung, über die Datenaufbereitung und Aufzeichnung bis Validierung und Resimulation, lässt sich individuell auf das jeweilige Entwicklungsprojekt anpassen. Das System USoT von ADASENS steuert dabei den Arbeitsdurchlauf, indem Prozessabläufe automatisiert werden, und dokumentiert Ergebnisse für den schnellen und einfachen Zugriff aller Beteiligten. Kernstück des USoT ist eine umfassende SQL-Datenbank, die die vollständige Rückverfolgbarkeit und Verfügbarkeit der Daten von den Anforderungen über die Erfassung bis hin zu den Validierungsergebnissen gewährleistet. Entsprechende High Level-Komponenten sind beim Unified System of Tools dazu integriert. Dank des optimierten Workflows der Engineeringprozesse wird die Produktqualität erhöht und der Entwicklungs- sowie Managementaufwand deutlich reduziert.

Virtualisierung und Deep Learning mit vCAX

Mit dem vCAX-System von it-RSC können Entwicklungsingenieure laut Anbieter bis zu 50% schneller in ihren Arbeitsabläufen sein. Virtualisiert werden Grafikarbeitsplätze mit CAD und CAE sowie komplizierte CAT- und IPSS-Anwendungen. vCAX arbeitet mit Technik von Dell EMC und Nvidia und eignet sich auch für Deep Learning. Dazu werden neuronale Netze eingesetzt, mit denen Maschinen dazulernen und sich innerhalb der Produktionsprozesse selbst optimieren können. Den Hauptanteil bilden dabei die beiden Deep Learning Leistungen Predictive Maintenance und Predictive Quality. Das komplette System vCAX wird in einem stabilen Flight Case angeliefert und von it-RSC angeschlossen.

