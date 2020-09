Merken Gemerkt

Merken

24.09.2020

AccuWeather tritt HERE Marketplace bei Standortbezogene Wetterdaten

AccuWeather tritt dem HERE Marketplace bei. Das Unternehmen bietet dort wetterbezogene Informationen für verschiedene Anwendungsfälle an.

Der HERE Marketplace ist eine zentrale Anlaufstelle für den weltweiten Austausch ortsbezogener Daten, der datengetriebene Innovationen beschleunigt. In der Zusammenarbeit mit AccuWeather stellt HERE die Plattform und qualifizierte Geschäftsbeziehungen zur Verfügung, während AccuWeather seine robusten Daten beisteuert. Zusätzlich profitiert AccuWeather von der Expertise, dem Ruf sowie die internationalen Beziehungen von HERE mit verschiedenen Branchen, um seine Marktposition zu stärken und weiter zu wachsen.

„Wir freuen uns darauf, den HERE Marketplace als zusätzlichen Vertriebskanal zu nutzen, um das wachsende Ökosystem von Partnern, Kunden und Entwicklern in verschiedensten Sektoren zu erschließen“, sagte David Mitchell, VP of Digital Media and Emerging Platforms bei AccuWeather. „Der HERE Marketplace ist für uns besonders attraktiv, da er es Kunden ermöglicht, wichtige Daten sicher, anonymisiert und transparent zu finden.“



Sanjiv Ghate, Vice President und Head of Marketplace bei HERE Technologies, sagte: „Durch die Verfügbarkeit historischer und aktueller Wetterdaten sowie von Wettervorhersagen von AccuWeather auf dem HERE Marketplace können Kunden diese Daten in ihren Lösungen nutzen oder sie mit weiteren Daten von HERE oder Dritten aus dem Marketplace kombinieren. Dank dieser Daten können sie neue attraktive Lösungen schaffen. Das unterstreicht die Bedeutung des HERE Marketplace als zentrale Anlaufstelle für alle ortsbezogenen Daten und Dienste.“

Zu den möglichen Anwendungsfällen gehören:

Elektromobilität: Besonders hohe oder niedrige Temperaturen können die Reichweite von Elektro-Fahrzeugen beeinflussen. Aktuelle Informationen zu Wetter und Temperatur sind daher wichtig, um Strecken und Ladestopps wetterabhängig zu planen. In Kombination mit anonymisierten ortsbezogenen Daten können Kunden besser entscheiden, wie weit sie mit der bestehenden Ladung fahren und wo sie während einer Fahrt aufladen wollen.

Transport und Logistik: Ein besseres Verständnis des Windaufkommens auf ungeschützten Autobahnstrecken hilft Flottenmanagern und Fahrern, die Strecken mit einem erhöhten Risiko zu erkennen, auf denen Lastwägen umstürzen, Ladungen beschädigt werden und Lieferungen sich verzögern können. Wissen über drohende Unwetter ermöglicht es Kraftfahrern auch, die beste und sicherste Route zu ihrem Ziel zu wählen. Das verbessert die Berechnung voraussichtlicher Ankunftszeiten und hilft, Kosten im Blick zu behalten, während Fahrer und Fracht sicher sind.

Öffentlicher Sektor: Bei Feuern und Waldbränden können Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungskräften mit Wissen über die Stärke, Geschwindigkeit und Richtung von Winden besser einschätzen, wohin sich Feuer ausbreiten können und wie man sie am besten bekämpft.

Mikro-Mobilität: Der Zugang zu einem aktuellen und prognostischen Wetterradar mit echtzeitnahen Informationen zu Niederschlägen entlang einer Route ermöglicht es Fahrern, die mit Motorrädern, Fahrrädern oder Rollern den Elementen ausgesetzt sind, zu planen, wann und wo sie sich in Deckung begeben oder eine andere Route wählen müssen, um starke Regenfälle zu vermeiden.

Handel: Mittels langfristiger Wettervorhersagen können Händler besser entscheiden, wie und wann sie welche Produkte am besten ausstellen und bewerben. Wenn es beispielsweise bereits früh im Jahr herbstlich wird, können Händler entsprechende Promotionen und die Gestaltung ihrer Ladenfläche rechtzeitig an diese Gegebenheiten anpassen.