16.08.2018

3D-Bedienelemente werden erst bei Bedarf sichtbar Forschung und Entwicklung

Aus der eleganten Oberfläche einer Armaturentafel treten beleuchtete Tasten hervor, sobald sich die Hand des Fahrers der Oberfläche nähert. Wo gerade noch glattes Kunstleder für eine aufgeräumte, edle Optik sorgte, leuchten nun dreidimensionale Tasten. Hat der Fahrer die gewünschte davon erfolgreich betätigt, spürt er zur Bestätigung einen kurzen Impuls. Sobald er seine Hand zurückzieht, verschwinden die Tasten wieder spurlos hinter der Oberfläche.

© Continental AG

Mit diesen „Morphing Controls“ erfüllt das Technologieunternehmen Continental für die Mensch-Maschine-Interaktion eine bisher oft widersprüchliche Anforderung im Fahrzeuginneren: mit so wenig Tasten wie möglich, so viele Funktion so leicht bedienbar machen wie möglich.

Das dehnbare und lichtdurchlässige Morphing Control Material mit der optischen und haptischen Anmutung von Premium-Kunstleder stammt aus der Entwicklung der Oberflächenspezialisten im Continental-Konzern. Die verwendete Folie erlaubt dank einer minimalen Streuwirkung eine sehr präzise und konturgenaue Abbildung der beleuchteten Symbole bei gleichzeitig hoher Beleuchtungsintensität und homogener Ausleuchtung. Im deaktivierten Zustand werden sowohl die Symbole als auch die mechanischen Elemente für die Insassen gänzlich unsichtbar und unfühlbar.

Hinter der Oberfläche steckt mehr, als das Auge sieht

Bedienelemente, die erst bei Bedarf Gestalt annehmen, helfen, harmonische Cockpits „aus einem Guss“ zu gestalten. Dazu ist eine Kombination aus Materialinnovation, Sensorik, Elektronik und Elektromechanik erforderlich: Eine bewährte kapazitive Näherungssensorik hinter der Oberfläche der Armaturentafel erkennt die menschliche Hand und löst damit die Aktivierung der Tasten aus. Diese schieben sich durch das reversibel dehnbare, mehrschichtige Oberflächenmaterial nach vorne. Weil das Material lichtdurchlässig ist, kann die Funktion der Tasten durch LED-Beleuchtung angezeigt werden. Der Fingerdruck des Fahrers wird gemessen und bei ausreichender Kraft ein haptisches Signal ausgelöst.

Der Fahrer erhält dadurch die Rückmeldung, dass er die Funktion erfolgreich betätigt hat. Mit diesem Verfahren lassen sich Morphing Controls nahezu blind bedienen. Zieht der Fahrer seine Hand zurück, verschwinden auch die Tasten wieder hinter der Oberfläche.

