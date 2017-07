Merken Gemerkt

14.07.2017

TomTom entwickelt neuen Service für die Zukunft des Fahrens

TomTom arbeitet an der Entwicklung einer ultraschnellen Fahrspur-Verkehrstechnik, die autonomes Fahren und intelligentere Mobilität unterstützt.

Die Forschungsarbeit dazu wird TomTom zusammen mit Cisco durchführen, um Straßendaten zu nutzen, die von Cisco-Sensoren, -Routern und -Controllern für zukunftsweisende Verkehrsinformationstechnologie erfasst werden. Die Forschung kombiniert die Daten sowie das Internet der Dinge von Cisco mit der Traffic Fusion-Technologie und dem Know-how von TomTom.

Ein besonders innovativer Aspekt dieser Kooperation ist die Verwendung von Distributed Acoustic Sensing (DAS)-Technologie. Diese kann ein Glasfaserkabel in eine Reihe virtueller Mikrofone umwandeln, die Fahrzeugbewegungen erkennen und messen. Die erhobenen Daten sollen mit TomToms Pool an fließenden Fahrzeugdaten von mehr als 500 Millionen Geräten zusammengeführt werden. Angezeigt und analysiert werden die Informationen in einer TomTom Schnittstelle, die speziell auf die Bedürfnisse von Verkehrszentren abgestimmt ist.

„Mit diesem Projekt verbinden wir Infrastruktur, Fahrzeuge, Fahrer und die Straßenverkehrsbehörden, sodass sie in nahezu Echtzeit Informationen austauschen können – genau darum geht es im Internet der Dinge. Dank seinem Know-how, seinem riesigen Pool an Verkehrsdaten und seiner innovativen Verkehrstechnologie ist TomTom ein starkes Unternehmen für die Zusammenarbeit in diesem Bereich“, sagte Edwin Paalvast, Präsident EMEAR bei Cisco.

Diese Forschung und Entwicklung hat das Potenzial, Latenzen zu reduzieren und die Genauigkeit der Echtzeit-Verkehrsdienste zu erhöhen. Zugleich werden die Kosten für Verkehrsüberwachung und Infrastruktur gesenkt. Beispielsweise ist die DAS-Technologie deutlich günstiger zu betreiben und warten als herkömmliche induktive Schleifensensoren. Dieses Projekt zielt darauf ab, bessere Produkte zu entwickeln, um die anspruchsvollen Anforderungen des autonomen Fahrens unterstützen. Hierbei müssen die Automobile wissen, was jenseits der Sensoren geschieht – in Echtzeit und auf jeder Spur.