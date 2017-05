Merken Gemerkt

12.05.2017

Grundsteinlegung: Modernes Bürogebäude für MicroNova

30 Jahre nach der Unternehmensgründung hat MicroNova-Inhaber Josef W. Karl den Grundstein für den „Business Park Vierkirchen“ gelegt. Die Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten ist für das erste Quartal 2018 geplant. Bis dahin werden rund sieben Millionen Euro in das Neubauprojekt geflossen sein.

(Von Links nach Rechts: Stephan Ziegltrum, Bauträger; Dr. Klaus Eder, COO MicroNova AG; Christoph Ziegltrum, Bauträger; Josef W. Karl, Bauherr und Gründer MicroNova AG; Maximilian Karl, Bauherr; Orazio Ragonesi, Vorstandsvorsitzender MicroNova AG; Matthias Orthuber, Statiker; Andreas Mayr, Architekt; Rita Obereisenbuchner, Architektin; Harald Dirlenbach, Erster Bürgermeister Vierkirchen; Helmut Zech, stellv. Landrat Dachau; Heinz Eichinger, Altbürgermeister Vierkirchen)

Zur kleinen Zeremonie am Unterfeldring 6 waren der stellvertretende Dachauer Landrat Helmut Zech sowie der Vierkirchner Bürgermeister Harald Dirlenbach erschienen. Ebenso anwesend war Altbürgermeister Heinz Eichinger, während dessen Amtszeit das Vorhaben geplant und unter Berücksichtigung des Konzepts zur Ortsentwicklung genehmigt worden war.

Im Anschluss stellte Karl gemeinsam mit der Pfaffenhofener Architektin Rita Obereisenbuchner und Architekt Andreas Mayr die Pläne für den Neubau vor. Architekten und Bauherr präsentierten vor Ort weitere Details: So entstehen auf drei Stockwerken und ca. 3.500 Quadratmetern Bürofläche 100 Arbeitsplätze – damit bietet der Neubau auch noch Reserven für weiteres Wachstum, zumal das Bestandshaus direkt vis-á-vis am Unterfeldring 17 von MicroNova weiter genutzt wird. Aus diesem Grund schafft das Unternehmen auch insgesamt 100 Stellflächen für Pkw, davon 34 in der Tiefgarage des neuen Gebäudes. Die Grundstücksfläche von etwa 4.000 Quadratmetern bietet dabei genug Raum für die moderne Campus-artige Architektur samt reichlich Grünflächen.



In Vierkirchen entwickelt das Unternehmen in drei Geschäftsfeldern unterschiedliche Software-Lösungen: Eine patentgestützte Technologie ermöglicht den sicheren Austausch medizinischer Informationen zwischen Leistungserbringern, wie beispielsweise Ärzten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Zudem können Ärzte wichtige Patientendaten an Fachkollegen weitergeben, um so Kosten zu sparen und den Behandlungserfolg zu verbessern. Auch namhafte Automobilhersteller und -zulieferer setzen auf die Lösungen des Unternehmens, insbesondere beim Test von Steuergeräten, die in Pkws zum Beispiel Assistenz- oder Komfortsysteme regeln. Ein weiteres Standbein bildet die Entwicklung von Management-Lösungen für Mobilfunknetze – zwei der drei großen deutschen Netzbetreiber in Deutschland nutzen derzeit die MicroNova-Systeme. Ein viertes Geschäftsfeld ist der Vertrieb von Lösungen zum IT-Management, welche die korrekte Funktionsweise von Hard- und Software in Rechenzentren überwachen und steuern.