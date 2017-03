Merken Gemerkt

Merken

07.03.2017

Sascha Hummel ist neuer Geschäftsführer der NORDSYS GmbH

Die NORDSYS GmbH hat Sascha Hummel zum 1. März zum Geschäftsführer berufen. Der 43-jährige IT- und Vertriebsspezialist fungiert in einer Doppelspitze neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Manfred Miller, der das in Braunschweig ansässige Unternehmen vor 17 Jahren gegründet hat.

„Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und werde meine Erfahrungen aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, IT und Personal in die neue Konstellation einbringen“, so Sascha Hummel (Bild). © Nordsys GmbH

In seiner neuen Position bei NORDSYS konzentriert er sich auf die wirtschaftliche und personelle Expansion sowie den weiteren Ausbau des Produkt- und Serviceportfolios insbesondere in den Bereichen Autonomes Fahren, Infotainment sowie Connected Cars.

Derzeit beschäftigt die NORDSYS GmbH 30 Mitarbeiter – der in Salzgitter geborene Sascha Hummel plant bis 2020 eine personelle Expansion auf 70 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf V2X-Projekte spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich. Neben der Software-Entwicklung führt der Partner renommierter Automobilhersteller eigene Systemlösungen der Marke waveBEE für die Entwicklung, Simulation und Analyse von komplexen V2X-Umgebungen im Portfolio.

Vor seinem Wechsel zur NORDSYS GmbH war Sascha Hummel Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der c4c Engineering GmbH, wo er seit 2010 maßgeblich für den erfolgreichen Unternehmensaufbau, Organisation, Marketing und IT sowie der Vertriebssteuerung zuständig war.



www.nordsys.de