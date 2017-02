Merken Gemerkt

21.02.2017

Zenuity ist gestartet

Das angekündigte Joint Venture von Volvo und Autoliv ist unter Dach und Fach.

Dennis Nobelius übernimmt den Posten als CEO des neuen Joint Ventures. © Volvo Cars

Die beiden schwedischen Partner haben sich darauf verständigt, in dem neuen Gemeinschaftsunternehmen namens Zenuity Software für autonom fahrende Fahrzeuge sowie Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln. Die Vereinbarung basiert auf der im Herbst 2016 unterzeichneten Absichtserklärung. Die Zentrale des Joint Ventures befindet sich in Göteborg, weitere Standorte wird es in München und in Detroit geben. Autoliv fungiert als exklusiver Zulieferer und Vertriebskanal aller Produkte des neuen Unternehmens an Dritte, Volvo bezieht die Systeme direkt aus dem Joint Venture.

Jan Carlson, Chairman, CEO und Präsident von Autoliv, und Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. © Volvo Cars

Wie angekündigt, übernimmt Dennis Nobelius, zuletzt Managing Director von Volvo Switzerland, den Posten als CEO von Zenuity. Das Joint Venture erhält einen eigenen Vorstand und wird unabhängig in eigenen Einrichtungen arbeiten.