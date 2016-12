Merken Gemerkt

Merken

15.12.2016

Elmos gründet Stiftung

Die Elmos Stiftung ist mit Sitz in Dortmund gegründet worden. Ihre gemeinnützige Arbeit wird sich auf drei Themengebiete konzentrieren. So werden Projekte zur Förderung der Bildung und Wissenschaft sowie lokale Aktivitäten an den Standorten der Elmos Semiconductor AG unterstützt. Zusätzlich werden auch Initiativen zur Bekämpfung der weltweiten Armut von der Stiftung profitieren. Die Stiftung wird in den kommenden Monaten ihre Arbeit aufnehmen.

Stifter ist Dr. Klaus Weyer, ein Gründer der Elmos Semiconductor AG und ehemals Vorstandsvorsitzender und jetziges Aufsichtsratsmitglied der Aktiengesellschaft. "Für mich gehört Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung zusammen. Die Elmos Stiftung wird diesen Grundgedanken durch Unterstützung verschiedener Initiativen verfolgen und das Gemeinwohl nachhaltig fördern", so Weyer. Der finanzielle Grundstein der Stiftung wurde von Dr. Klaus Weyer gelegt und soll vorwiegend in Aktien der Elmos Semiconductor AG investiert werden. Die Dividendenerträge werden für gemeinnützige Zwecke genutzt. Zusätzlich wird die Stiftung durch eine jährliche Spende der Aktiengesellschaft finanziell unterstützt.



Den Vorstand der Stiftung werden Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG, Dr. Arne Schneider, Finanzvorstand der Elmos Semiconductor AG, sowie Walter Kuffner, ehemals Hauptabteilungsleiter der Bayerischen Motoren Werke AG, bilden. (oe)

Link zur Website der neuen Elmos Stiftung