13.12.2016

Realfahrten an den Prüfstand bringen

IPG Automotive hat mit dem Dyno Interface eine Schnittstelle zur Integration der Simulationssoftware CarMaker, TruckMaker und MotorcycleMaker an Motor-, Antriebsstrang- und Rollenprüfständen entwickelt. Damit lassen sich reale Testfahrten reproduzierbar und zugleich mit großer Flexibilität an den Prüfstand verlagern und so die sich ergänzenden Vorteile von Simulation und realem Fahrversuch optimal kombinieren.

Das Dyno Interface ermöglicht die Integration der Simulationsumgebungen CarMaker, TruckMaker und MotorcycleMaker von IPG Automotive an Antriebssystemprüfständen. (Bild: IPG Automotive)

Mit dem Dyno Interface können die Simulationsumgebungen CarMaker, TruckMaker und MotorcycleMaker sicher und benutzerfreundlich an Motor-, Antriebsstrang- und Rollenprüfständen verschiedenster Hersteller integriert und somit virtuelle Fahrzeugprototypen und Realfahrsimulation am Prüfstand genutzt werden. Die Methode eignet sich für RDE- und Realverbrauchs-Untersuchungen, auch in frühen Phasen des Entwicklungsprozesses ohne verfügbare Fahrzeugprototypen.

Die spezifisch für den Prüfstandsbetrieb entwickelte Schnittstelle ermöglicht eine Closed-Loop-Einbindung des zu prüfenden Systems in den virtuellen Fahrzeugprototyp in Echtzeit und bringt so die Realfahrt samt Fahrer, Fahrzeug und Straße an den Prüfstand. Das Dyno Interface enthält ein integriertes Sicherheitskonzept, das den fehlerfreien Datenaustausch zwischen Prüfstand und Simulationssoftware gewährleistet, sowie diese kontinuierlich überwacht. Der Bediener kann die virtuelle Testfahrt während des Prüflaufes in Echtzeit am Bildschirm beobachten. Ermöglicht wird sowohl der manuelle als auch der komplett automatisierte Prüfstandsbetrieb sowie eine integrierte Verwendung von DoE- und Optimierungstools beim Testen und Kalibrieren. (oe)

ipg-automotive.com/de/