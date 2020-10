Merken Gemerkt

30.10.2020

22 ubitricity-Laternenladepunkte in Rely Ladetechnik

ubitricity, Anbieter und Betreiber offener Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aus Berlin, nimmt erste Laternenladepunkte in Frankreich in Betrieb. In der Stadt Rely, nahe Calais, wurden 22 EV-Ladepunkte auf einem Krankenhausparkplatz und der anliegenden öffentlichen Straße installiert.

Einer der 22 ubitricity-Laternenladepunkte in Rely. © ubitricity

Die ubitricity-Ladestationen sind mit einem Standard-Ladekabel nutzbar. Der Zugang erfolgt nutzerfreundlich per Smartphone. Die Installationen wurden in weniger als drei Tagen umgesetzt und demonstrieren die schnelle Skalierbarkeit der ubitricity-Ladepunkte.

ubitricity hat mit der SimpleSocket Étoile eine Lösung speziell für den französischen Markt entwickelt. Mit den beiden Steckdosen Typ 2 und Typ E (Schuko, CEE 7/5) können neben Elektrofahrzeugen mit einem Standard-Ladekabel (Typ 2, Modus 3) auch elektrische 2- oder 3-Rad-Fahrzeuge mit haushaltsüblichem Standardstecker geladen werden. EV- und LEV-Fahrende müssen lediglich einen QR-Code mit dem Smartphone scannen und können mit wenigen Klicks einen Ladevorgang starten.

Frankreich verfolgt ambitionierte Ziele für den Aufbau von Ladeinfrastruktur: Das Land verfügt derzeit über mehr als 30.000 Ladepunkte, 100.000 sollen bis Ende 2021 installiert werden und bis 2030 erwartet man insgesamt 7 Millionen Ladepunkte in Frankreich. Die ubitricity-Ladepunkte sind flexibel einsetzbar und können in Laternen auf öffentlichen Straßen, Supermarktparkplätzen, und in Gewerbe- und Wohngebieten installiert werden. Dieses robuste und unauffällige Ladepunktdesign ermöglicht die Errichtung eines dichten Ladenetzwerks in kurzer Zeit und ohne den Aufbau von zusätzliche Straßenmöbeln. Die Ladepunkte von ubitricity reduzieren den Installationsaufwand besonders in Bezug auf Tiefbauarbeiten. Diese sind in den meisten Fällen nicht nötig, da die bereits vorhandene Energieversorgung genutzt werden kann. Die durchschnittliche Installationszeit beträgt pro Ladepunkte ca. eine Stunde. Installationskosten werden im Vergleich zu anderen Ladestationen erheblich reduziert.

