27.08.2018

19. CAR-Symposium am 6. Februar 2019 in Bochum Tagung

Das Thema Elektromobilität steht im Mittelpunkt des 19. CAR-Symposium, das am 6. Februar 2019 im Bochumer RuhrCongress stattfindet. Einer der Keynote-Speaker ist Dr. Dieter Zetsche, seit 2006 Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Unternehmen können sich noch in Form eines Fachvortrags und/oder in der begleitenden Fachausstellung beteiligen.

© CAR-Symposium

Auf dem Symposium werden z.B. die Fragen aufgegriffen: Wie entwickeln sich die Modellangebote in den nächsten 5 Jahren? Mit welchen Preisen für E-Autos können wir rechnen? Welcher Preis pro KWh bei Li-Ionen-Batterien kann erwartet werden? Mit welchen Energiedichten und Reichweiten können wir in den nächsten 5 Jahren rechnen?

Am 5. Februar 2019 wird der Kongress eingeleitet von einem „Half-Day Special“ zu Batterien, Batterie-Materialien und Kapazitäten der Zellproduktionen in Europa. Es sprechen u.a. Referenten von CATL, Daimler, BMW, Asahi Kasei sowie Wissenschaftler. Im Anschluss findet der traditionelle Networking-Abend "Campus Night" statt.

Bis zum 15.10.2018 gilt für das Kongress-Ticket ein reduzierter Frühbucherpreis. Es stehen drei Varianten zur Verfügung: Teilnahme am Kongress, Teilnahme am Batterie-Vortag (Half Day Special) oder die Kombination aus Beiden (Vorteilspaket). In allen Varianten ist die Teilnahme am Vorabend-Networking-Event eingeschlossen. Am Folgetag findet die Automotive Karriere-Messe CAR-connects statt.

zur Anmeldung