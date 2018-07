Merken Gemerkt

04.07.2018

15 Kompetenzzentren im Opel-Forschungszentrum Rüsselsheim Forschung & Entwicklung

Das Engineering Center in Rüsselsheim übernimmt innerhalb der Groupe PSA eine wichtige Rolle. Es soll typische Opel-Stärken wie Erfahrung mit sportlichen Fahrwerken, oder zertifizierten Ergonomie-Sitzen in das Unternehmen einbringen. Hinzu kommt die Kenntnis der Federalization, sprich: der Anpassung von Fahrzeugen für den US-amerikanischen Markt.

Mit dem Zusammenschluss von Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel und Vauxhall unter dem Dach der Groupe PSA ist ein europäisches Unternehmen entstanden. Zukünftig werden alle neuen Opel/Vauxhall-Fahrzeuge in Rüsselsheim entwickelt. Zudem soll Entwicklungszentrum eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie der Groupe PSA spielen.

Die Ingenieurteams in Rüsselsheim leiten hinaus die Entwicklung von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) für das gesamte Unternehmen, die auf einer speziellen LCV-Plattform basieren. Diese weltweite Verantwortung umfasst die Konstruktion einer LCV-Plattform und entsprechender Module – von der Vorausentwicklung bis zur Serienreife. Zu den Entwicklungsschwerpunkten gehören dabei auch die Vernetzung und Elektrifizierung von leichten Nutzfahrzeugen sowie das automatisierte Fahren.

Die Entwicklungsleitung in Rüsselsheim ist ein wesentlicher Bestandteil der LCV-Offensive von Opel/Vauxhall. Bereits in diesem Jahr debütiert der neue Combo, 2019 folgt die nächste Generation des Vivaro.

Knowhow und Verantwortung

Rüsselsheim trägt zudem die technische Verantwortung weltweit für die nächste Generation an besonders effizienten Benzinmotoren für alle Marken der Groupe PSA. Die nächste Generation an Vierzylindermotoren wird auf den Betrieb im Verbund mit Elektromotoren optimiert und wird im Antriebsstrang von Hybridsystemen eingesetzt. Die Markteinführung startet 2022. Die Vierzylinder verfügen über State-of-the-Art-Technologie mit Benzindirekteinspritzung, Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung. Damit weisen die Verbrennungsmotoren einen hohen Wirkungsgrad auf und soll geringe Verbrauchswerte und niedrige CO2-Emissionen aufweisen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die kontinuierliche Weiterentwicklung aller bestehender sowie die Entwicklung zukünftiger Fahrzeugbaureihen und Antriebe. Dazu zählt beispielsweise die Optimierung der SGE-Familie kleiner Benzinmotoren (Small Gasoline Engines) und der mittelgroßen Diesel (MDE = Mid-size Diesel Engine) in Opel Astra und Opel Insignia, so dass diese auch weiterhin die entsprechenden Emissionsstandards erfüllen.

15 Kompetenzzentren

Aktuell hat die Groupe PSA außerdem 15 Kompetenzzentren in Rüsselsheim angesiedelt. Die Entwicklungsteams aus Frankreich und Deutschland haben Forschungs- und Entwicklungsbereiche definiert, um das volle Leistungspotenzial im Gesamtkonzern freizusetzen. In einem globalen Netzwerk ergänzen sich die Fähigkeiten der verschiedenen Kompetenzteams – davon profitieren alle fünf Konzernmarken (Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroën und DS Automobiles). Diese so genannten Centers of Competence ermöglichen einheitliche technische Standards und die optimale Umsetzung innerhalb der Groupe PSA auf der ganzen Welt.

Innerhalb der Groupe PSA brint Opel Knowhow zu Sitzen und manuellen Schaltgetrieben, Erfahrungen bei der Entwicklung von Brennstoffzellen und bei der Testautomatisierung sowie bei der Anpassung von Fahrzeugen für den US-amerikanischen Markt mit. Insgesamt sind bisher 15 dieser Spezialgebiete in so genannten Centers of Competence zusammengefasst:

Zukunftstechnologien: Wasserstoff & Brennstoffzellen, alternative Kraftstoffe

Fahrzeugentwicklung: Sitze, Assistenzsysteme: Parken, aktive Sicherheit, Gefahrenwarnung, Rückhaltesysteme, manuelle Schaltgetriebe, Fahrzeuggeometrie, -abmessungen und –toleranzen, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Kraftstoffversorgung, Material-Engineering für Fahrzeuge (für viele Bereiche), Entwicklung für den US-Markt (Fahrzeuge und Antriebe)

Methodik: Testautomatisierung, Software-Industrialisierung, automatisierte Qualitätskontrollen, 3D-Druck von Montagewerkzeugen

