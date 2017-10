Merken Gemerkt

16.10.2017

15. escar Europe – Automotive Cyber Security in Cars

Die internationale Konferenz für IT-Sicherheit und Sicherheit im Auto escar Europe startete 2003 in Deutschland und feiert dieses Jahr ihr 15. Jubiläum. Automotive Cyber Security ist zu einem der wichtigsten Themen in der Automobil-Entwicklung und -Produktion geworden. escar Europe will diese Themen detailliert beleuchten.

Automotive Cyber Security ist zu einem zentral relevanten Thema avanciert, auch in der Land- und Nutzfahrzeugbranche. Seit nun mehr 15 Jahren setzt sich die escar Europe Konferenz ganzheitlich mit Cyber Security Risiken, Schwachstellen und deren Minimierung auseinander. escar Europe will die Voraussetzungen für Informationsaustausch und Netzwerkausbau schaffen, hier soll Forschungsbedarf diskutiert und definiert werden. In zwei Workshops vor der Konferenz können sich die Teilnehmer vorab tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Internationale Experten geben Einblicke, unter anderem mit dabei: sind die Audi AG, die Robert Bosch GmbH, IBM, Intel, SIT Fraunhofer, Panasonic und die Escrypt GmbH.

Die 15. escar Europe beinhaltet folgende Konferenz-Sessions:

Car Hacking

Attack Paths and Protection Mechanisms

Security Analysis and Threat Modeling

Privacy and Key Management

Safety and Security

Blockchains in Automotive Security

Die escar Europe findet vom 07.-08. November 2017 im nhow Berlin Lifestyle and Music Hotel statt.

