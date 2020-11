Merken Gemerkt

Merken

23.11.2020

imc Test & Measurement erwirbt KMT Kraus Messtechnik Übernahme

Martin Kraus, Geschäftsführer und Eigentümer der KMT Messtechnik GmbH und Kai Gilbert, Geschäftsführer der imc Test & Measurement GmbH, besiegelten am Dienstag, 3. November 2020 mit Ihren Unterschriften den Verkauf von KMT an imc.

Zufriedenheit auf ganzer Linie (v.l.n.r.): Martin Kraus, Kai Gilbert und Petra Kraus. © imc

imc und KMT arbeiten seit 2017 partnerschaftlich zusammen. Die KMT-Produkte ergänzen das Lösungsspektrum von imc um digitale, modulare Telemetriesysteme für die Bahn- und Luftfahrtindustrie sowie für industrielle Anwendungen. Die Zusammenarbeit von imc und KMT erstreckt sich über gemeinsame Vertriebsaktivität sowie über eine Kooperation in der Entwicklung. Bereits entstanden ist eine Schnittstelle für die imc Messsysteme zur digitalen und synchronen Anbindung der Telemetriesysteme von KMT.



Martin Kraus, Geschäftsführer KMT Kraus Messtechnik GmbH, ist zufrieden: „Für KMT-Kunden ist die Zusammenarbeit mit imc seit 2017 ein voller Gewinn. Sie kommen einfacher, schneller und preiswerter zu einer Komplett-Lösung für ihre Mess- und Überwachungsaufgabe. Über die gemeinsam entwickelte digitale Schnittstelle können Anwender die KMT-Telemetrie direkt an das imc-Messsystem anschließen und so umfassende Testlösungen realisieren - ohne sich um Datenformate oder Synchronisation sorgen zu müssen. Einen zusätzlichen Mehrwert sehen wir in dem weltweiten imc Service- und Vertriebsteam, das nun auch KMT-Kunden mit Rat und Tat zur Seite steht.“



Martin Kraus bleibt Geschäftsführer der KMT Kraus Messtechnik GmbH und bringt seine langjährige Erfahrung und Kompetenz weiterhin in das Unternehmen ein.