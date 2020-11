Merken Gemerkt

06.11.2020

GÖPEL electronic veranstaltet Test Convention connect Prüftechnologie-Event im digitalen Gewand

Mit der Test Convention connect veranstaltet GÖPEL electronic erstmals ein rein digitales Web-Event zum Thema Baugruppeninspektion und Elektronikprüftechnologien. Die erste Websession beginnt am 16. November und wird immer Montag bis Donnerstag stattfinden. Über einen Zeitraum von insgesamt drei Wochen werden in täglichen 90-Minuten-Websessions verschiedene Themen aus den Bereichen AOI, AXI und SPI, aber auch Test & Programmierung sowie Automotive behandelt.

Erst im September konnte in Jena die Test Convention als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Mit fast 70 Teilnehmern war es unter besonderen Auflagen eines der wenigen Face-to-Face-Events der Elektronikbranche in diesem Corona-Jahr. Die Test Convention connect ist nun die digitale Schwester der sehr erfolgreichen Prüftechnologie-Veranstaltung. Ziel ist es, Anwender und Interessenten aus den Bereichen Elektronik-Entwicklung, Fertigung und Automotive-Elektronik zusammen zu bringen und die zahlreichen Prüfmöglichkeiten entlang der Produktlebenszyklen aufzuzeigen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der industriellen Prüftechnik.



Jede Websession besteht aus einem technischen Vortrag sowie einem Workshop in maximal 90 Minuten. Die Test Convention connect dient der Wissensvermittlung zu technologischen Fortschritten, Entwicklungen neuer Systeme und Problemlösungen. Unabhängig vom Erfahrungsgrad können Teilnehmer eintauchen in die Welten der Automotive Test Solutions, Inspektionslösungen und Embedded JTAG Solutions.

Hier finden Sie - je nach Interesse - weitere Informationen zur Veranstaltung, zur Agenda sowie zur Registrierung



GÖPEL electronic GmbH